感情金錢難過！台南女子坐17樓頂想跳樓　警消趁機緊急拉下

▲台南1名女子在大樓17樓頂樓女兒牆欲跳樓輕生，消防人員架設「大型氣墊」救援，最後警消合力將她拉下送醫 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區29日晚上驚傳一名30多歲女子情緒不穩，坐在一處大樓頂樓女兒牆欲輕生，警消獲報後火速趕抵現場，在大樓前架設大型氣墊，並找來該女子親友合力勸說，最後於晚上9時10分左右，警消人員伺機合力拉下該名女子，在家屬陪同下送醫就治。

台南市消防局29日上7時44分許據報，1名女子被發現坐在永康區中華路某大樓頂樓，疑似情緒不穩欲跳樓尋短，消防局119馬上出動第5大隊、特搜、南門、和緯、轄區復興等各式車輛13車24人前往搶救。

永康分局到場發現1名女子坐在17樓頂樓女兒牆處，情緒激動，救援人員不易靠近，員警在現場與消防救護人員持續協助勸說安撫該女子。

因該女子情緒十分激動，消防人員晚上8時33分許在大樓前地面上架起「大型氣墊」，以防意外。警方通知女子親友到場協助勸慰安撫，到晚上9時10分左右，警、消人員利用該女子一時疏於注意，立即衝上前合力拉下該名女子，並進行壓制以防再發生意外。

初步調查該女疑因感情與金錢問題，才萌生短見，情緒非常激動，警消人員難以安撫，女子雖無精神疾病病史，惟基於人身安全考量，警方決定將她送醫，目前在家屬陪同下，已將該女子送醫救治。

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