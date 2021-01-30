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2/8起國旅激省6000元！新春「18條遊程」一次看　搭車玩只要半價

▲全台45條「台灣好行」路線在國慶連假期間刷電子票證搭車半價優待 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲春節連假期間以電子票證搭乘台灣好行可享半價。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，交通部觀光局針對觀光遊樂地區重點聯外道路，協調公路、警察及相關主管機關，將加強期間之交通疏導等工作，並輔導開行觀光遊樂地區接駁專車、「台灣好行」景點接駁公車及「台灣觀巴」套裝旅遊行程服務，提出各種替代景點方案及路線，並規劃「春節疏運孝親專案」紓解車流。

為協助紓緩春節返鄉車潮，鼓勵長輩北上闔家團圓，觀光局於2月8日至13日辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，只要55歲以上本國國民，自外縣市前往基隆市、新北市、臺北市、桃園市、新竹市、及新竹縣6縣市，並以住宿搭配臺鐵、高鐵、國道客運及飛機（遊覽車不適用）」等配套專案，每人最多就可享6000元補助。

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為便利旅客搭車，觀光局規劃於日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區闢駛7線接駁專車。另外也以開行58條「台灣好行」景點接駁公車，及推出79條「台灣觀巴」套裝旅遊行程。於春節連假期間持電子票證搭乘「台灣好行」特定路線(共計43條)，可享半價優惠。

▲▼觀光局規劃新春疏運、建議遊程等方案。（圖／觀光局提供）

▲▼觀光局規劃新春疏運、建議遊程等方案。（圖／觀光局提供）

▲▼觀光局規劃新春疏運、建議遊程等方案。（點圖放大／觀光局提供）

▲▼觀光局規劃新春疏運、建議遊程等方案。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，春節期間易壅塞熱門景點周邊道路包括大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、阿里山、屏東縣臺灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等13個地區。觀光局已規劃18條新春建議遊程，提供民眾選擇。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲各大觀光風景區在過年期間都會湧入大量旅客。（圖／觀光局提供）

在主題樂園部分，將於春節期間推出搭乘公共運輸入園套票或門票折扣優惠，鼓勵民眾多加利用大眾運輸，相關資訊可至全臺主題樂園網查詢。

另外觀光局今年印發40萬份「110年交通部春節疏運觀光路網圖」摺頁，民眾可於各地警廣電臺、旅遊服務中心、主要鐵公路車站、中華郵政及高速公路服務區服務臺等200餘處地點免費索取，或也可上網下載。

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