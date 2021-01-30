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最嚮往旅遊地第一　「冒險刺激療癒舒緩」居首位　花蓮國旅首選

▲▼花蓮有國際級地理景觀及各具特色風景景點，成為國旅的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮有國際級地理景觀及各具特色風景景點，成為國旅的最愛。（圖山月山月吊橋／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021年最想到哪裡玩？有媒體的最新城市旅遊排行榜出爐，花蓮縣躍居全台最嚮往的旅遊地第一名，民眾城市印象調查中，花蓮縣在「冒險刺激」和「療癒舒緩」都高居首位，是北部及中部民眾最想旅遊的縣市，打敗去年冠軍的台北成國旅首選。

▲▼花蓮有國際級地理景觀及各具特色風景景點，成為國旅的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

去年國際知名訂房平台Agoda網站「全球10大熱搜旅遊景點」，首度上榜的「花蓮」更一舉衝上全球熱搜冠軍，時尚雜誌Vogue更報導花蓮壽豐梯田山民宿榮獲Airbnb評選為「全球最美十大民宿」的第一名，花蓮自去年向交通部觀光局安心旅遊補助，申請5億8千萬元的規模，是全台之冠，在新冠肺炎疫情影響下，花蓮旅遊人次不減反增，成長高達30.84%，2020年遊客人次達近1434萬人次，而UUPON最新調查「2021國旅最想去那裡」，花蓮勇奪第一名，顯示花蓮在觀光的推動獲得國內外遊客的肯定與支持。

▲▼花蓮有國際級地理景觀及各具特色風景景點，成為國旅的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮溫泉歷史悠久國內外馳名。

張志翔代理處長指出， 新的一年，花蓮縣政府將推動「慢．精品花蓮」，讓花蓮持續保持全台旅遊首選，不但辧理特色活動，如太平洋燈會、夏戀嘉年華、紅面鴨放暑假、太平洋靚彩節、金針花季等大型活動、同時與觀光相關的各個產業一起努力，發展精緻、深度旅遊，縣府透過行銷主題旅遊如天文賞星旅遊、親子旅遊、外國特色店鋪旅遊，協助業者發展成為旅遊亮點，並串聯成特色旅遊，讓遊客來花蓮留得久、玩得慢、走得深，自在且深刻地體驗花蓮在地特色。希望遊客來到花蓮都能深度的，再再顯示花蓮對觀光的重視與努力。

▲▼花蓮有國際級地理景觀及各具特色風景景點，成為國旅的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

東大門夜市。

張志翔表示，花蓮擁有純「淨」的空氣、讓人「靜」心的風景、宛如桃花源般的美好意「境」、成為有機首都的衝「勁」、花蓮之美的「靚」及蘇花改的通車讓花蓮好「近」，引發國人爭相前往花蓮旅遊，使花蓮成為國旅首選，更難能可貴的縣府與各界大家全力將防疫工作，珍惜花蓮好山好水好資源，將花蓮塑造為國際旅遊的 「南波萬」，讓全世界都喜歡來造訪的旅遊城市。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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