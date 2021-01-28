化學兵桃園大消毒　指揮官錯過兒出生：取名「慶國」盼以台灣為傲

▲33化兵群在桃園防疫期間協助全市消毒，鄭文燦28日慰勉感謝官兵對防疫的貢獻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院爆發醫護群聚感染，陸軍六軍團33化兵群指揮官龔龍風上校，帶領官兵連續9天在全市進行消毒，連妻子臨盆都沒時間探視，市長鄭文燦28日慰勉化兵群官兵辛勞，還特別致贈禮物與尿片，並感謝國軍奉獻防疫工作；龔龍峰說，軍人為國家奉獻心力是天經地義，他為兒子取名為「慶國」，希望能以父親為榮、為台灣驕傲。

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▲33化兵群協助桃園全市消毒，市長鄭文燦28日慰勉並贈水果禮盒感謝官兵協助防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市防疫期間，陸軍六軍團奉中央疫情指揮中心與市府指示，在部桃四周與確診者曾足跡地區公共區域進行消毒作業，其中28日在中壢區內定里活動中心進行消毒，鄭文燦趕往視察並致贈水果禮盒，其中指揮官龔龍風上校，連續9天未回家，帶領官兵進行全市消毒作業，連妻子臨盆生子都還未曾謀面。

▲33化兵群指揮官龔龍峰連妻子臨盆都沒時間探視，市長鄭文燦28日致贈新生兒賀禮感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦特別致贈指揮官一份新生兒賀禮，感謝國軍弟兄協助防疫，卻犧牲與家人團聚時間。鄭文燦表示，因應疫期需要，桃園社區防疫等級提升，官兵同步進行社區大消毒，因消毒範圍較以往更大，特別商請陸軍六軍團33化學兵群支援，會同環保局環境清潔稽查大隊共同執行全市社區大消毒，以降低社區傳播風險，其消毒工作深具意義，廣獲店家與市民肯定與感謝。

▲陸軍六軍團33化兵群在桃園防疫期間協助全市消毒，市長鄭文燦28日慰勉官兵，會後與官兵合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，目前已連續3日沒有本土確診案例發生，但防疫不到最後一刻都不能鬆懈，寧可多做也不要少做，寧可嚴格也不要疏忽，因為一旦有本土案例爆發，容易引發社會恐慌，市府以冷靜、團結、嚴謹態度面對疫情，嚴格落實社區大消毒作業，減少本土案例發生機率。

鄭文燦強調，欣聞33化學兵群指揮官龔上校家有喜事，因責任在身，但仍以公務為重，其敬業精神值得喝采，他特別贈送1份新生兒賀禮以表達對防疫同心感謝，及初為人父之祝福。

龔龍峰說，軍人具有保家衛國重責大任，為國家貢獻是天經地義，因此替小孩取名為「慶國」，希望孩子能以父親為榮、以台灣為驕傲，但也期盼疫情能早日結束。

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