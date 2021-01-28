台中血庫存量告急　盧秀燕發文錄影愛心號召民眾捲袖捐血

▲盧秀燕錄製影片放上臉書，呼籲民眾踴躍捲袖捐血。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠疫情讓國人捐血意願降低，台中市長盧秀燕得知台中血庫級缺各種血型血液，日前特別在臉書發文，呼籲民眾踴躍捐血。她27日晚間更錄製宣傳影片，盼民眾加入捐血行列。網友也熱烈回應力挺說，「面對疫情，越艱困越堅強大家加油，台灣加油！」、「獻出熱血做善事，響應盧市長的愛心號召」。

市長盧秀燕在昨晚的影片中說，今年因疫情關係，捐血人數大幅下降，緊急需要輸血的病患正等待關心和救援。「做好防疫捐血不怕！」年節將近，過年前須儲備10天的血液，才足夠過年期間使用，在這個關鍵辛苦的時刻，呼籲民眾做好防疫措施，一同伸出援手，捐血有您，愛不止息。影片也同步在漾台中、台中捐血中心粉絲團等粉專發布，愛心號召民眾捐血。

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▲▼盧秀燕盼民眾做好安全防疫措施，就不用怕外出捐血。（圖／台中市政府提供）

中市衛生局表示，為鼓勵民眾踴躍捐血，台中市設有多處捐血室及捐血車，包括西屯區中港捐血室、北區中正公園捐血室、西區三民捐血室、大里區大里捐血室及豐原區豐原捐血室；另在新光三越、台中公園、北屯區仁和公園也設置捐血車。衛生局長曾梓展日前也親自前往中正公園捐血室捐血，鼓勵大家一起熱血救人。相關資訊可上台中捐血中心網站（http://www.tc.blood.org.tw/Internet/Taichung/index.aspx ）查詢。

衛生局也提醒，捐血者如有以下情形之一應暫緩捐血，包括孕婦或產後6個月以內、大手術未滿1年或1年內曾接受輸血、6個月內曾罹患肝炎或密切接觸肝炎病患、1年內曾經刺青、曾在72小時內拔牙者；另外，去年3月19日起凡曾出國的民眾，回國日起算28日內應暫緩捐血；曾被確診感染COVID-19而治療痊癒，以及曾與確診病例的密切接觸者，應暫緩捐血28天。

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