學生寒假服務學習結束　郭信良議長鼓勵繼續發揮服務精神

▲來自台南市安平、建興、後甲、復興、忠孝等國中的學生，在台南市議會進行服務學習結束，郭信良議長親自頒發獎狀表彰學生們認真服務，並贈送紀念品給每位學生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

來自台南市安平、建興、後甲、復興、忠孝等國中的學生，1月25日至29日計5天，在台南市議會進行服務學習，29日學習終了，議會特地舉辦表揚儀式，郭信良議長親自頒發獎狀表彰學生們認真服務，並贈送紀念品給每位學生，勉勵大家記取這幾天的學習，在專注課業之外，繼續發揮服務精神。

郭信良議長指出，以往到臺南市議會服務學習的學生們都是坐在辦公室裡，做一些簡單的文書作業。他擔任議長之後，認為學生應該體能與智識發展並進，於是改為只要空氣品質許可，學生們就到戶外維護環境清潔及花草整理，學生們也都勝任愉快。

對於今年首創由議會主管開課，學生們每天在服務學習之前，聆聽15分鐘的課程，郭信良議長表示成效十分良好。由於主管們都很認真備課，加上課程主題多元豐富，與學校講授的內容大異其趣，學生們願意參與互動，是很成功的新舉，未來將持續辦理。

台南市議會自2013年起加入成為「公私立國民中學校外服務學習機構」，在每年寒、暑假皆推動學校學生服務學習。申請方式由市府教育局統一公告，同時公告在議會網站。南市議會提醒，每期報名的學生十分踴躍，往往1天就額滿，務必密切留意議會訊息，以免向隅。

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