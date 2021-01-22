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貴族學校驚爆性侵！女學生幽會體育老師…母崩潰：40萬學費白花了

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女學生與教師發生關係，多次輕生未果。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

浙江省寧波市近日傳出校園醜聞，女學生與教師約會，還發生關係，家長氣得到校門口拉布條，指控老師性侵女學生。女學生的母親也相當崩潰，每個學年花了10萬元（人民幣，下同，約新台幣43萬元）的學費，就是為了女兒的前途著想，沒想到竟然發生這種狀況。

綜合陸媒報導，有網友20日上網爆料，寧波的華貿外國語學校發生性侵醜聞，教師與女學生發生關係，家屬還跑到校門口，拉起紅布條，指控教師性侵女學生。

女學生的母親崩潰指控，這間學校學費昂貴，每個學年將近10萬元（約新台幣43萬元），她送女兒到這裡唸書，就是希望女兒有大好前程。

女學生的母親說，案件發生前，女兒個性開朗、學習認真，成績名列前茅，發生關係後，女兒開始變得恍惚，時常發呆，成績不斷下滑，察看女兒的手機，才知道學校的李姓體育老師時常以糖果之類的物品，將女兒誘騙到辦公室裡，接著發生關係，還不斷打悲情牌，自稱婚姻不幸，博取女兒的同情。

▲▼大陸貴族學校驚爆性侵。（圖／翻攝微博）

▲大陸貴族學校驚爆性侵，校方回應。（圖／翻攝微博）

女學生的母親提到，李姓老師被捕後，女兒心理變得十分糟糕，還幾度想要結束生命，每次打開房門，若找不到女兒，家人都會緊張地跑到樓下去。

女學生的母親向校方提出賠償，要求校方賠償733萬（約新台幣3,173萬元），但校方沒有回應，因此報警提告。對此，當地教育局說明，女學生正在接受輔導，警方也已經介入調查，後續仍待司法釐清。

對此，校方21日回應，該名教師是校內的李姓體育老師，曾利用隔離期間，與女學生多次到校外約會，因為產生感情，在你情我願的狀況下發生關係，目前涉案的教師已被逮捕，全案交由司法判決。

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