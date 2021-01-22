國際貨櫃短缺等造成飼料價格飆漲　議長郭信良籲市府及早因應

▲因國際貨櫃短缺等問題，造成飼料價格飆漲，台南市議長郭信良籲市府及早因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國毛豬市場拍賣價格節節上升，與去年平均價格相比，上漲將近1成，原因除了因年節將至而有波動，更嚴重的是國際「缺櫃」造成飼料價格上揚，導致養豬成本增加，台南市議長郭信良22日表示，市府應敏銳地察覺這個問題，及早反映，及早因應。

郭信良議長指出，台南安南1月21日的毛豬交易平均價格達到每公斤76.07元，而且由於年節將至，預期還會上漲；雖然農委會表示豬價尚屬合理價格，消費者應可負擔，但他認為政府不該輕忽對待，應深入追究原因，避免在因開放萊豬進口引發爭議的此時，發生國產豬價過度上漲的風波。

郭信良議長表示，依據中聯油脂股份有限公司1月18日的聲明，貨櫃船運市場出現全球大缺櫃現象，導致國內黃豆到貨嚴重延遲。另外，由於新冠肺炎疫情影響，海運檢疫時間拉長，都使得黃豆粉及玉米每公斤的售價持續上漲。目前養豬戶都自行吸收增加的成本，但這並非長久之計。

為了避免畜牧業者因飼養成本上揚造成虧損，也預防豬價上漲太多形成民怨，郭信良議長呼籲台南市政府盡快了解台南市情形，思考穩定如何價格，更該及早向中央政府反映，一起商討降低豬農飼養成本等因應對策，才是負責任作為，也才是人民之福。

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