萬元高價火鍋見「A5和牛、法國藍龍蝦」　網酸爆：傻被當「盤子」

▲許多人喜歡在冬天的時候吃火鍋，卻有網友PO出一張萬元火鍋大餐的菜單後，被網友酸爆「不值得」。（圖／取自Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

台灣雖位於亞熱帶，但火鍋品牌卻琳瑯滿目，滿街各種火鍋店林立，不論平價路線還是主打高檔食材都各有客群支持，商機相當驚人。有網友日前就上網分享，表示去高檔火鍋店如果有能力不看價位就點下去，是不是就代表「財富自由了？」並PO出了一張一餐1萬元的菜單，想不到許多網友看到後卻紛紛吐槽，直呼「太扯」。

原PO在網路論壇PTT Gossiping板上以「吃一萬元的火鍋算財富自由了嗎？」為題發文，表示以前常有南部人說，上來北部打拼，就是要可以不看價位也擁有點下去的能力，並詢問網友，「是不是可以點選一萬元火鍋當晚餐，就算是財富自由了？有八卦嗎？」接著還附上一張高級火鍋料理的菜單，內容除了「法國藍龍蝦」、「日本象拔蚌」外，甚至還有「A5和牛」等。

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▲原PO分享的萬元火鍋菜單讓不少網友都看傻了。（圖／翻攝自PPT Gossiping板）

想不到許多網友看完菜單後都相當不以為然，紛紛留言表示，「這菜單，出一萬煮火鍋，不是盤子就是傻子」、「傻當盤子的自由，也不外乎是一種自由」、「一萬元龍蝦只有半隻哈哈」、「花了那麼多錢結果龍蝦半隻象拔蚌半隻」、「萬元龍蝦才半隻？？」、「藍龍台灣是比較貴，但也沒這麼貴」、「這桌5000都嫌貴，賣1萬？」

也有不少網友表示，其實天氣冷吃低價位的火鍋就很過癮了，「這麼冷，就是要吃火鍋，130元的就夠了」、「嗯好，今晚吃三媽」、「不管是三媽，麗媽，鍋賣局，大呼過癮，錢都，只要是130~330元的火鍋都好，暖身子」、「自己買龍蝦干貝海膽回來吃還比較爽」、「火鍋說穿就吃食材新鮮度而已，你說難吃老闆也是笑你不會煮」。