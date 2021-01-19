火鍋店吃4片和牛「油花失蹤」　他震驚求救：和牛長這樣嗎？

▲原PO到火鍋店點澳洲和牛，但送上來的肉盤讓他很疑惑...（圖／爆怨公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

桃園一名男網友18日到中壢某火鍋店用餐，點了M9澳洲和牛，但肉盤送上桌後，外觀卻神似一般牛肉片，讓他相當錯愕，忍不住拍照請益廣大網友，到底有沒有這種和牛？沒想到大家看完哭笑不得，忍不住直呼「怎麼我吃的不是長這樣！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他到火鍋店點了M9澳洲和牛，但送來的肉片卻和他以往印象中的和牛「很不一樣」，而且口感也不是很好，「我再三跟店員確認過，他說這個是和牛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，他吃過的和牛不算多，但從沒看到或吃到過這種和牛。照片中可見，4片「和牛」肉片整齊地躺在盤子上，但仔細一看，油花分布相當少，相較之下，瘦肉部分較多，確實與一般人對和牛的印象有些出入。

許多人紛紛笑說，「盒裝牛肉＝盒牛，沒錯呀」、「對阿，合牛，混和牛」、「服務生是說：這，組合牛！結果你聽成：這組，和牛」、「上面生菜的油花都比你的肉漂亮」、「養在河邊的牛」、「這個油花是M1和牛嗎」、「我以為是三媽的加點肉片」、「確定不是超市買的火鍋肉片嗎？」

其中，有內行網友補充，「應該是和牛，只是部位不同，這部位看來是肩胛肉，糊弄過去的」、「M9是澳洲和牛等級，A5是日本和牛的等級，M9等級大概等於日本和牛A3」、「據我在燒烤店的工作經驗看來，這看起來比較像是牛五花修清」、「就算是進口澳洲純種和牛，也不可能是圖片上這樣、完全沒有油花分布的和牛，我還是第一次看到！」

▼照片一出，立刻引發網友熱烈討論。（圖／爆怨公社）