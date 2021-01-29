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快訊／新北市府人事調動　副秘書長劉和然升任副市長

記者羅婉庭／新北報導

新北市副市長吳明機29日轉任新北大眾捷運股份有限公司董事長，由擔任副秘書長劉和然接任副市長。防疫期間劉和然從旁協助，是防疫過程中的重要功臣，其口齒清晰、條理分明，危機處理能力在歷任三任市長時期皆備受賞識。市長侯友宜也稱讚，劉和然多年來調任新北市府多職務，都有傑出表現。

▲▼新北市府副秘書長劉和然專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市府副秘書長劉和然專訪。（資料照／記者李毓康攝）

劉和然在2019年12月從環保局長接任市府副秘書長，在疫情發生後，他協助局處溝通、協調，並如期完成侯友宜下達的所有艱難任務，是新北市超前防疫的關鍵角色之一，具備領導及管理長才，無論是口才、判斷與應變能力都讓侯友宜十分賞識。

劉和然是台科大管理學博士，他在台北縣長周錫瑋任內被任命為教育局長，在朱立倫任內短暫擔任副秘書長後轉任環保局長，侯友宜上任後續任環保局長，之後調升副秘書長，目前他督導的單位包括秘書處、教育局、經發局、農業局、觀光旅遊局、環保局、文化局、原民局、新聞局、客家局等。

侯友宜表示，吳明機副市長在這裡工作2年多非常辛苦，因捷運公司董事長出缺，要借重他的經營管理長才，所以請他去接任捷運公司董事長。經過內部高層討論後決定由劉和然接任，侯友宜強調，劉做事積極、負責、認真，尤其這麼多年來任教育局長、環保局長，又兩度擔任副秘書長，都有傑出表現。

侯友宜表示，因此，特別借重劉和然的管理、教育、文化及環保長才，讓新北市多一個在這些領域中管理、溝通協調的副市長，透過他的領導，讓新北市政更順暢。

劉和然（男，53年次）小檔案

學歷：
國立臺灣科技大學管理學博士
國立臺灣師範大學教育學系碩士
國立臺灣師範大學化學系

經歷：
新北市政府副秘書長
新北市政府環境保護局局長
新北市政府顧問
臺北縣政府教育局局長
臺北縣立義學國民中學校長

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