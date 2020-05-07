新莊棒球場8日開放千人觀賽　新北提「3要求」中職開場前務必改善





▲劉和然視察新莊棒球場。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

中華職棒8日將開放1000位球迷入場觀賽，新北市府政府7日下午視察新莊棒球場防疫作為，接受市長侯友宜指派到現場勘查的副秘書長劉和然提出三點要求，明天開場前務必改善，包括廁所人流管制、停留點增設消毒設備、增派人手引導球迷移動。

中華職棒搶先開放球迷入場，成為今年全世界首場開放觀眾入場的職棒聯盟。新北市長侯友宜因還有行程，指派秘書長劉和然前往督導防疫作為，做好萬無一失的準備，讓球迷安心入場，「中央一句話開放，地方政府就要責任」。

劉和然視察動線包括實名制、驗票、排隊進入、座位區、餐飲區、洗手間等。他說，中華職棒非常用心把安全距離全部標示出來，但是巡視的過程中發現幾點必須要改善的項目。他指出，廁所是球迷休息時間才會來，又是密閉空間，門口人流管制必須做好，不要全部人擠在裡面，以及洗手區只有烘手機，勢必造成排隊，為了減少近距離接觸，要求增設擦手紙。

除了廁所人流管制之外，球場民眾容易停留的地點，例如入口驗票、填寫健康聲明書、排廁所、排餐飲攤位，這些底方都需要設置酒精或乾洗手。

劉和然表示，座位區距離安排尚可，但球迷情緒可能會比較激動，一定會移動，球場內必須加派工作人員提醒民眾配合管制措施，包含用餐時口罩一定會拿下來，民眾可能會忘了帶回去，用餐時也不要交談等，工作人員就要立即提醒。

▲劉和然視察新莊棒球場。（圖／記者羅婉庭攝）