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廢土回填農地！集團勾結村長　「向政府申請核可」話術拐地主

▲陳姓男子涉嫌勾結村長，在銅鑼鄉3處農地傾倒約5000立方公尺不明廢棄土，大賺黑心錢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳姓男子涉嫌勾結村長，在銅鑼鄉3處農地傾倒約5000立方公尺不明廢棄土，大賺黑心錢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓男子，涉嫌勾結苗栗縣地方村長尋找地主，誆稱可協助低窪農地回填事宜，實則在銅鑼鄉3處農地傾倒約5000立方公尺不明廢棄土，從中獲利50萬元，被苗栗縣警察局刑事警察大隊查獲，全案依違反廢棄物清理法移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗縣警察局刑事警察大隊日前接獲情資，稱有不法集團於苗栗縣銅鑼鄉一帶農地回填廢土，影響周邊環境及水土保持，刑警大隊組成專案小組，並報請苗栗地方檢察署廖倪凰檢察官指揮偵辦，加強犯罪證據蒐集。

▲▼經警方清查後，回填農地共有3處，回填土方約5000立方米；警方見時機成熟，一舉逮獲嫌犯17人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼經警方清查後，回填農地共有3處，回填土方約5000立方米；警方見時機成熟，一舉逮獲嫌犯17人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

檢警調查發現，以陳姓男子為首的不法集團，結合地方村長尋找附近地勢較為低漥之農地地主，假稱將協助向縣政府申請回填土地，且傾倒之廢土來源乾淨，回填農地不會有法律責任等話術，誘使地主同意傾倒來路不明土方，結果非但未申請核准回填，土方來源多為低窪地爛泥，除影響該地水土保持，土方內重金屬等有害物質含量不明，而同意回填農地之地主亦淪為共犯；陳嫌除向地主拿取回填土方費用，又向提供土方之業者收取清運費用，大賺黑心財不法獲利初估約新臺幣50萬元，犯罪手法卑劣。

警方指出，經清查回填農地共計3處，回填土方約5000立方米，涉案犯嫌計17人，專案小組俟涉案事證蒐證完備後，由苗栗縣警察局刑事警察大隊對主嫌2人實施拘提、搜索，並傳喚通知共犯到案說明，查扣帳冊、手機等犯罪事證，全案以涉嫌違反廢棄物清理法移送苗栗地方檢察署偵辦。

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