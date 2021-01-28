搭公車驚見天菜...擠到她身後磨蹭　OL轉頭見「褲襠腫」怒告

▲男子在公車上性騷擾女乘客，落網後坦承因對外表沒自信犯案，會就醫治療。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

周姓男子搭公車時，發現有名OL外表完全是他的天菜，故意站到OL身後，用下體隔著褲子磨蹭，OL一直以為是被雨傘戳到，等周男下車時，眼見周男褲襠凸出來，驚覺遭性騷擾，周男坦承，因為頭頂少年禿，羞於對女性表白，所以用這種方式滿足。台北地檢署28日給予緩起訴處分，周男要繳5萬並到醫院接受心理治療。

年約30歲的周男2020年9月間，搭上從三重往台北車站方向的公車後，看到被害人的外表，就是他嚮往以久的天菜，趁著車內壅擠，硬擠到被害人身後作出猥褻動作，當時雨天，OL認為可能是其他乘客的雨傘不小心碰到，一直隱忍沒作聲，直到看周男下車時，除了手上的傘，褲襠還凸了出來，趕緊跟同行友人告狀。

被害人左思右想，決定在事發隔天向警局報案，警方根據公車上監視器，循線找到周男到案，發現周多年前也有過性騷擾紀錄，被法院判易科罰金並執行完畢。周男坦承因為對外表缺乏自信，不敢與女性互動，過去就醫也沒說出自己的困擾，當天實在是忍不住衝動才又再犯，檢察官徵詢被害人意見後，決定給予緩起訴2年處分，條件除繳國庫5萬元外，必須到指定醫院接受治療。

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