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高雄發票哥「狂中33張」！爽曬獎金破2萬　全網驚呆曝暗黑手法

▲▼高雄發票哥「狂中33張」！爽曬獎金破2萬　全網驚呆怒曝暗黑手法。（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）

▲高雄網友爽曬發票中獎獎金破2萬。（圖／翻攝「全聯消費經驗老實說」臉書社團）

 網搜小組／許力方報導

財政部25日公布統一發票11-12月中獎號碼，1000萬元特別獎號碼是「77815838」，200萬元特獎為「39993297」，高雄有民眾大方分享自己2個月內狂中了33張發票的事蹟，大批網友一看羨慕驚嘆「強運哥」、「財神爺站在你旁邊」，但有眼尖網友仔細一查，發現疑似是洗發票達人，怒曝背後暗黑手法。

全聯表示，這期統一發票共開出超過37萬個獎項，其中2大獎各開出一張，1000萬元特別獎幸運得主在樹林中山店，只花499元買食材就中獎，另一張則是中山興安店花281元中獎。高雄「發票先生」則於開獎後第3天再度現蹤，這次透過「全聯消費經驗老實說」臉書社團，公布4張中獎發票照片，一共中了33張，詢問是否能全部拿到全聯或超商兌獎。

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▲▼高雄有網友在大賣場買塑膠袋，9和10月買了4600多張的發票只中30張，他氣得po上社團抱怨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社2.0）

▲高雄發票哥9、10月狂洗4600多張1元發票。（圖／翻攝爆怨公社2.0）

▲▼高雄發票哥「狂中33張」！爽曬獎金破2萬　全網驚呆怒曝暗黑手法。（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）

▲高雄發票哥11-12月狂中獎33張！（圖／翻攝「全聯消費經驗老實說」臉書社團）

4頁中獎發票中，從六獎到三獎都有，不止中了1張1萬元，還有1張4000元、2張1000元、5張500元、24張200元，總共33張發票都幸運中獎，共拿了2萬3300元。網友一看紛紛驚呼「我這輩子全部加起來沒超過33張」、「羨慕」、「太強」、「炫耀文無誤」、「根本可以回本了」、「太驚人了」！

眼尖網友發現，「發票先生」疑似就是高雄洗發票慣犯，個人臉書上曾在11月份公開前一期統一發票中獎張數，聲稱「這期中30張」、「這次手氣很差，連一張1000元都沒有」，當時國稅局就有證實確有此人，透過小額消費4600個1元塑膠袋中獎30張發票，共8400元，並強調發票先生2019年就已經被列管進入黑名單，根據計算，他過去列管期數累計消費金額和中獎獎金「幾乎打平」，也就是沒有賺。

財政部強調，顯見透過洗發票的方式費時、費力又不見得具有效益，至於打擊不當小額消費套取發票獎金；但是對於其他正常消費者即使是小額財政部也會保障其權益，不會有「正常消費小額不給獎」的措施。

事實上，11月底公布9-10月發票中獎號碼後，就有女網友向《ETtoday新聞雲》爆料，高雄一名男子私下常分享洗發票方式，大部分是買1元塑膠袋或是超商的2元白包，每天只要有空就會騎著腳踏車去超商、家樂福消費，有次更中了44張發票，因此被高雄南區國稅局盯上且傳喚多次，要求繳回不正常消費發票獎金，但因未繳回也沒事其男就繼續洗。她稱，男子每期中獎獎金都拿來玩台彩賓果但全「輸光了」，至於何時開始有洗發票行為，應是從有電子發票開始。

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