桃園善心人士捐100份甜點鯛魚燒挺部桃　業者加碼50份

▲桃園市不願具名善心人士28日認購100份桃園鯛魚燒捐贈部桃醫護人員，業者獲悉後加碼50份送至部桃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發疫護人員群聚感染事件，不少市民日前在部桃臉書留言「桃園人挺桃園人、我桃園人我驕傲！」，一名不願具名善心人士28日認購100份桃園知名甜點鯛魚燒捐贈給醫護人員，業者獲悉後加碼50份，總計150份力挺部桃員，讓醫護人員防疫之際也能抽空享用甜點。

甘姓業者指出，受到疫情影響，桃園零售業多少被波及，遊客與消費者人數直線下滑，甚至較往年同期減少達五成以上，但即使面臨寒冬，仍要力挺守護防疫第一線的醫護人員；其中有善心人士向他們認購100份鯛魚燒，獲悉是要捐贈給部桃醫護人員後，他們也加碼50份至150份，下午送至部桃醫院指名給醫護人員。

▲桃園市某位善心人士28日認購100份桃園鯛魚燒捐贈部桃醫護人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

甘姓業者表示，受到疫情影響，不少行業都在苦撐，但相信市府可以帶市民一起熬過疫情，所以這名不願具名善心人士以實際行動，找上浪花鯛魚燒，希望能發起拋磚引玉之效能。

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