　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

胡錫進：中國接種疫苗要比美國快　才能確保維護國家利益！

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲大陸已經開始施打自產疫苗。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進28日表示，搶奪疫苗大戰正在各國進行中，中國切不可掉以輕心，要讓自身的疫苗接種率與美歐社會大體相當，才能確保在未來的開放能力上繼續保持領先，維護自己的國家利益，「我們要力爭讓接種總人數比美國接種人數多出一大截。」

胡錫進指出，中國作為人口大國，上一輪抗疫形成極其突出的成功表現，並且為下一階段打下良好基礎，中國的疫苗研發又處在第一陣營中，「接下來我們要力爭在今年全年創造全球最快的接種速度，在群體免疫的榜單上也走到前列。這對中國是新的考驗。」

胡錫進提到，切不可以為，沒疫苗時都能控制住疫情，這樣的優勢能夠自然延續，疫苗推廣速度的差異接下來有可能影響不同社會的開放能力，美歐社會去年損失慘重，但同時也磨煉出對疫情較強的心理承受力，「如果他們的疫苗接種速度很快，就會形成他們之間新的相互開放條件，從而對疫苗接種慢的社會造成壓力。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進認為，一旦出現這種局面，美國等就有可能將他們的接種優勢轉變成政治籌碼，在國際關係中製造新的不確定性。

胡錫進表示，中國只有讓自身的疫苗接種率與美歐社會大體相當，加上已有的社交隔離能力，才能確保在未來的開放能力上繼續保持領先，「不僅維護自己的國家利益，也進一步為全球恢復經濟提供動力。」

胡錫進指出，在下一個冬天到來之前，中國要爭取讓高暴露人群和重點人群基本都接種上疫苗，並且最大限度地擴大普通人群的接種範圍，「我們要力爭讓接種總人數比美國接種人數多出一大截。」

胡錫進提到，中國還需同時向發展中國家提供大量疫苗，「我們的輸出疫苗總數也應努力成為最多的，這是中國作為製造業大國應當發揮的作用，也是廣大發展中國家在這個特殊時刻對中國的一份期待。」

胡錫進還說，中國疫苗在國內眼下尚處於附條件上市階段，首先針對的是高暴露人群，尚未向全民開展接種，生產的產能建設也未完成，「疫苗的實際接種和產能擴大都需要加快推進，這些任務非常緊迫。」

胡錫進強調，中國圍繞疫苗的各項工作需要儘早全速運轉起來，「我們要一邊總結之前抗疫的經驗，一邊加緊趕路，著眼未來。」

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

ET快訊
確定了！　田中將大回歸樂天
部桃9人驗出「同種變異病毒株」　一張圖看感染關鍵
台中7寶媽3月大女嬰死因出爐！初判2關鍵奪命
22歲男「騎重機自撞」慘死！　父認屍心碎：沒說要去哪
快訊／突然一震！15:29台東近海5.0有感地震　最大震度達
「2月運勢最差」3生肖！它最慘漏財　過年別亂投資

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國防部：遏制中國是不可能任務　盼拜登政府加強合作

外星人文字？湖南驚見17億年前「天書」　詭異字形引專家揭秘

短視頻奇蹟！劉德華3天衝4千萬粉　文人作家「走下神壇」也開號

中國駐美大使：把中國當假想敵是嚴重戰略誤判

胡錫進：中國接種疫苗要比美國快　才能確保維護國家利益！

河北隆堯縣祭出春節「最嚴返鄉令」：乾脆不要回來！

回家好過年！17億人次大遷徙　體溫≥37.3℃「立刻隔離」

陸群體免疫要「11億人」接種疫苗　專家：耗時需2年左右

拜登與北京合作將「出賣台灣？」　美專家：無須擔憂

大陸擬規定醫師若發現傳染病等　需及時向所在機構報告

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

陸國防部：遏制中國是不可能任務　盼拜登政府加強合作

外星人文字？湖南驚見17億年前「天書」　詭異字形引專家揭秘

短視頻奇蹟！劉德華3天衝4千萬粉　文人作家「走下神壇」也開號

中國駐美大使：把中國當假想敵是嚴重戰略誤判

胡錫進：中國接種疫苗要比美國快　才能確保維護國家利益！

河北隆堯縣祭出春節「最嚴返鄉令」：乾脆不要回來！

回家好過年！17億人次大遷徙　體溫≥37.3℃「立刻隔離」

陸群體免疫要「11億人」接種疫苗　專家：耗時需2年左右

拜登與北京合作將「出賣台灣？」　美專家：無須擔憂

大陸擬規定醫師若發現傳染病等　需及時向所在機構報告

原價7800元！她訂到「一晚457元」老爺行旅　嗨曝後續：收到通知了

林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

日本宮古島感染率近東京2倍　中小學以下全面停課

陸國防部：遏制中國是不可能任務　盼拜登政府加強合作

桃猿找壯壯當女團長沒有對抗情結　壯壯：緣份啦！

睽違130年！雪鴞現身紐約中央公園　賞鳥客朝聖「哈利波特的信使」

緯創跨足預防醫學　開發失智衰弱症快篩

10分鐘罰10萬！　執行官上門催繳…家人才知她「居檢落跑」

果粉注意！3C通路年前下殺　MacBook現省1萬2

居檢外出罰10萬只繳1期　查封愛車！他嚇到向親友借錢繳清

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

進口恐怖貓糧爆毒死貓！全系列下架

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

習近平穿售價2.8萬羽絨衣！服裝公司股價猛漲10%

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

高中生賣腎買iPhone　10年後媽媽崩潰

共享單車坐墊掉了！　慘男遭「鐵架刺穿後庭」

76歲病人狠殺女醫生！脖子扎針注射神經毒素

淫亂皇后大戰30男寵　殺死親生兒

拜登與北京合作「出賣台灣？」美專家：無須擔憂

女友已懷孕59天...他一算才認識56天劇情神轉折

外星人文字？湖南驚見17億年前「天書」

24歲女兒被江水捲走　父母強要185萬「給兒買房頭期款」

更多熱門

相關新聞

觀光客少9成！出入境日客都最多

觀光客少9成！出入境日客都最多

2020年新冠肺炎肆虐，全球觀光旅遊業重挫，去年來台旅客僅有137.7萬人次，相比2019年1186萬人次衰退88.39％。交通部觀光局評估，2021年來台旅客不會超過100萬人次。

河北隆堯祭最嚴返鄉令：乾脆叫親人不要回來

河北隆堯祭最嚴返鄉令：乾脆叫親人不要回來

部立彰化醫院醫護接力唱《手牽手》挺部陶

部立彰化醫院醫護接力唱《手牽手》挺部陶

部桃急診後被當怪物！被拒收還大吼：走開

部桃急診後被當怪物！被拒收還大吼：走開

18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

關鍵字：

疫苗新冠新冠疫苗新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

陸網「感謝博恩」：立功了！

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面