胡錫進：中國接種疫苗要比美國快　才能確保維護國家利益！

▲大陸已經開始施打自產疫苗。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進28日表示，搶奪疫苗大戰正在各國進行中，中國切不可掉以輕心，要讓自身的疫苗接種率與美歐社會大體相當，才能確保在未來的開放能力上繼續保持領先，維護自己的國家利益，「我們要力爭讓接種總人數比美國接種人數多出一大截。」

胡錫進指出，中國作為人口大國，上一輪抗疫形成極其突出的成功表現，並且為下一階段打下良好基礎，中國的疫苗研發又處在第一陣營中，「接下來我們要力爭在今年全年創造全球最快的接種速度，在群體免疫的榜單上也走到前列。這對中國是新的考驗。」

胡錫進提到，切不可以為，沒疫苗時都能控制住疫情，這樣的優勢能夠自然延續，疫苗推廣速度的差異接下來有可能影響不同社會的開放能力，美歐社會去年損失慘重，但同時也磨煉出對疫情較強的心理承受力，「如果他們的疫苗接種速度很快，就會形成他們之間新的相互開放條件，從而對疫苗接種慢的社會造成壓力。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。



胡錫進認為，一旦出現這種局面，美國等就有可能將他們的接種優勢轉變成政治籌碼，在國際關係中製造新的不確定性。

胡錫進表示，中國只有讓自身的疫苗接種率與美歐社會大體相當，加上已有的社交隔離能力，才能確保在未來的開放能力上繼續保持領先，「不僅維護自己的國家利益，也進一步為全球恢復經濟提供動力。」

胡錫進指出，在下一個冬天到來之前，中國要爭取讓高暴露人群和重點人群基本都接種上疫苗，並且最大限度地擴大普通人群的接種範圍，「我們要力爭讓接種總人數比美國接種人數多出一大截。」

胡錫進提到，中國還需同時向發展中國家提供大量疫苗，「我們的輸出疫苗總數也應努力成為最多的，這是中國作為製造業大國應當發揮的作用，也是廣大發展中國家在這個特殊時刻對中國的一份期待。」

胡錫進還說，中國疫苗在國內眼下尚處於附條件上市階段，首先針對的是高暴露人群，尚未向全民開展接種，生產的產能建設也未完成，「疫苗的實際接種和產能擴大都需要加快推進，這些任務非常緊迫。」

胡錫進強調，中國圍繞疫苗的各項工作需要儘早全速運轉起來，「我們要一邊總結之前抗疫的經驗，一邊加緊趕路，著眼未來。」