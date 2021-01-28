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拜登與北京合作將「出賣台灣？」　美專家：無須擔憂

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

美國新總統入主白宮，未來中美關係也牽動台海局勢。中外學者也持續觀望，拜登是否走川普老路線，把台灣問題繼續當成「抗中靈藥」，又或者是為了美中關係犧牲支持台灣立場。近期，美國智庫舉行的中美關係研討會上，不少專家學者認為，拜登不會出賣台灣，支持力度不會像川普一樣明顯，更多可能性是持續尋求與大陸合作機會，盡快穩固中美經貿、政經等關係。

拜登政府剛上台，已有美國專家開始擔心拜登政府會否為了推動對華合作優先，而犧牲支持台灣的力度。也有美方專家雖然保證美國不會出賣台灣，但承認拜登政府支持台灣一定不會做得像川政府那麼公然直接。

近期在美國智庫舉行的中美關係研討會上，有專家在探討拜登政府對華競爭與合作的優先順序，關注美方會否為了在氣候變化等優先領域加強與中國的合作，而放緩在其它一些領域，包括台灣問題上的競爭。

前白宮高官麥艾文Evan Medeiros）日前在亞洲協會的中美關係研討會上表示，在對抗、競爭、合作的混合關係中，拜登政府會有艱難的決定點，其內部會有許多辯論，比如：合作在多大程度優於競爭，尤其是在氣候變化和疫情防控問題上？合作的優先次序如何？如果克里強調氣候變化應是合作優先，會否削弱其它中國戰略？

無獨有偶，在賓夕法尼亞大學外交政策研究所（FPRI）日前舉行的美台關係在線研討會上，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）透露，現在已經有些對台軍售項目在等待中，在美國沒有爭議性，但因為拜登政府剛上台，人員到位需要一段時間，所以等幾個月到一年才批准通知軍售並非不合理，但作為對台軍售推手的他關切，拜登政府會否因為害怕衝擊美中關係而作難，重新回到以前經常凍結和避免出售某些武器的狀態。

韓儒伯還擔心北京利用氣候變化等議題作為杠杆來影響美國對台作為，尤其是當有影響力的約翰·克里(John Kerry)出任拜登政府國家氣候變化顧問，可能將氣候變化作為美中關係的合作優先時。他說，北京當然會強烈要求美國在其它方面做出讓步，台灣無疑會在中方要求美方讓步清單的最前列。他對美國政府內部辯論將如何推進感到好奇。

▲總統蔡英文於中常會前發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲拜登上台後，外界觀望總統蔡英文是否調整當前兩岸政策。（圖／記者林敬旻攝）

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀表示，韓儒伯的關切是合理的，但她認為華府不太可能為了與北京達成某些協議而損害台灣的利益。她預期，不排除推遲批准某些事情的可能性，比如推遲美台對話、對台軍售、派團訪台等，但拜登政府不會做損害台灣利益的事情，或許不是一切事情都會得到廣泛贊同，會有失望，但拜登政府會與台灣密切合作，會以對北京不那麼具有挑釁性的方式進行。

葛來儀表示，相信因為川普政府末期在台灣問題上的表態和動作，北京可能對拜登政府施壓，要求他們更清楚地澄清或定義「美國的一中政策」，界定什麼是真正的美台非官方關係。她又表示，相信拜登政府不會屈服和示弱。她認為拜登政府許多官員以前在奧巴馬政府中與中方打過交道，也曾經面對中方在新型大國關係等問題上的敦促，因而他們會敏感地處理中方的呼籲。

與美國親台專家一樣，台灣也有不少人本來支持川普連任，現在開始擔心拜登政府會否在對台政策上倒退。對此，葛來儀認為，台灣人「沒有理由擔憂」。她說，美國總統過渡期，盟友和夥伴總是怕他們「得不到像以前同樣的愛」，但台灣在美國得到很多關注，在川普政府優先中處於很高的位置，拜登政府還能否保持同樣挺台步伐？她認為這是台灣人焦慮的基礎，但台灣對美國依然是重要的。

葛來儀分析，美台在民主和人權等價值觀方面會有密切合作。拜登政府如果舉行「民主峰會」，即便不邀請台灣作為「主權國家」出席，台灣仍可扮演某種角色。拜登政府支持台灣參與國際的可能性也很高，也依然會有高層訪問。

當美方專家為拜登政府將如何支持台灣而辯論時，解放軍軍機大批進入台灣西南空域；美國也再度派「羅斯福號」航母戰鬥群進入南海。中美兩軍在南海和台海周邊對峙博弈的現象仍在持續。

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社

▲美方專家葛來儀批評川普政府將台灣當作對付北京的棍棒。（圖／達志影像／美聯社）

葛來儀相信，川普政府已經實施的一些對台政策會在拜登政府下繼續，但會以在雷達下不那麼明顯的方式實施。她指出，一些事情其實早就在進行，比如美艦穿行台海、美台政軍對話等，但川政府每次都公之於眾，而拜登政府可能重歸悄悄做事，而不大張旗鼓的方式。

葛來儀稱，美國對台軍售會繼續，問題只在於售什麼，什麼時候售。川普政府賣了許多武器和新能力，台灣也花了許多錢，現在是時候吸收，也許拜登政府第一年不會進行重大對台軍售。川普政府已經開始出售更具進攻性的武器，要看拜登政府會否繼續，她認為可能性是高的。

當台灣某些人沉迷於衝在美國「以台制華」第一線時，美方專家葛來儀一方面批評川普政府將台灣當作對付北京的棍棒，比如在香港問題背景下宣布派美國駐聯合國大使訪台，不符合台灣的利益；另一方面，她相信拜登政府會採取不傷害台灣的政策，會珍視美台關係，但不會將台灣作為對付中國大陸的武器。

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