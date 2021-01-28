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拜登初上任警告中國！別在東亞及東南亞擴張　力挺亞洲盟友

▲▼拜登宣誓就職美國總統。（圖／路透社）

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

美國總統拜登才就任一週，就已明確警告北京當局，不要對東亞和東南亞抱持任何擴張主義的意圖。

拜登和他的高階安全官員多次在電話會談和聲明中，強調對日本、韓國、台灣等盟友的支持，顯示華府不接受中國在那些區域提出具爭議的領土主張。

拜登今天對日本首相菅義偉說，美國政府承諾捍衛日本，包括尖閣諸島（台灣稱釣魚台）。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也呼應此一立場，他上週末與日本防衛大臣岸信夫通電話時說，這項議題適用於美日安全保障條約。

根據國防部聲明，奧斯汀對岸信夫表示，美國「持續反對任何想要改變東海現狀的單方面企圖」。

奧斯汀上任後，最先聯繫的盟友還包括澳洲、韓國和印度。他在與印度國防部長、澳洲國防部長通電話時，都提到要確保印度太平洋地區維持自由開放。

奧斯汀上任之初的工作聚焦於對抗美國境內的新型冠狀病毒疫情，但預期他首度出訪海外的地點會是亞洲。

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

路透社報導，美國國務院今天在聲明中表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）與菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）通電話時說，美國反對中國在南海超出國際法允許範圍聲索主權，並與抵抗中國壓力的東南亞國家站在一起。

聲明表示，布林肯「承諾與東南亞（領土）聲索方一起面對中國的壓力」。

由於中共方面接連派遣軍機和轟炸機侵犯台灣的防空識別區，拜登政府就職3天後，國務院發言人普萊斯（Ned Price）警告中國停止威脅台灣。

普萊斯表示：「我們將與朋友及盟邦同在，促進在印度太平洋地區共享的繁榮、安全與價值，包括加深與民主台灣的關係。我們對台灣的承諾堅若磐石。」

法新社提到，這些評論試圖強調，新的拜登政府不會改變前總統川普對中國的堅定安全立場。

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