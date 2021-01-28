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拜登禁用「中國病毒」字眼　賴士葆：蔡政府反其道打臉拜登

▲▼美國總統當選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統拜登27日簽署備忘錄，其中一項是禁止官員使用「中國病毒」一詞，指示聯邦機構打擊仇外心態，特別是在新冠肺炎疫情流行之際，許多亞裔美國人與太平洋島國民眾遭到仇視，「這是不能接受的」。對此，國民黨立委賴士葆批評，蔡政府凡事以美國為師，但行政院發言人認為用疫病起源地形容沒歧視，是不是打臉拜登政府？

賴士葆28日在臉書表示，拜登26日簽署行政命令譴責反亞裔的偏見歧視，禁止聯邦政府使用「中國病毒」的名詞，並且指示司法部要與社區合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪，有別於川普政府過去不斷地使用「中國病毒」、「武漢病毒」的用詞來替代新冠病毒，政府帶頭歧視性的言論激化亞太裔在校園、職場和社區被霸凌仇視對待。

賴士葆指出，根據人權團體蒐集到的報告，從過去幾百件，去年就激增到2800件，台裔的國會眾議員孟昭文也曾就此提出「譴責因新冠病毒反亞裔」的決議案，人權是普世的價值，蔡政府凡事以美國為師，但行政院發言人認為用疫病起源地形容沒歧視，這樣是不是打臉拜登政府？

賴士葆提到，蔡政府選擇性的雙重標準也及於國際事務，例如川粉攻擊國會山莊的暴力事件，全世界領袖包括美國兩黨政要都同聲譴責，只有台灣對暴力攻擊國會無感，因為太陽花攻擊國會是被民進黨肯定褒獎的。

賴士葆提及，拜登肯定200萬亞太裔人士在新冠病毒肆虐的時刻投入醫療急救的工作，這樣的肯定，政府同時帶頭的撕去負面標籤以免亞裔受到歧視與傷害，對這些亞太裔包括很多來自台灣的醫療專業人士是一個遲來的正義。

賴士葆還說，過去網路上看到很多的影片，記錄亞裔醫師整天投入在第一線搶救新冠病患，在沒穿上醫師袍的時候，被美國人嗆聲的畫面讓人心疼不捨，那只是現實世界的一個縮影，反映當時川普政府帶風向帶來歧視的後遺症，而對於反暴力、反歧視，蔡政府堅持雙重標準，無誤！

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