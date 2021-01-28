「這位先生、那位小姐」堅守崗位保護台灣　鄭文燦臉書挺阿中部長

▲桃園市長鄭文燦在臉書上力挺「這位先生」、「那位小姐」，始終保護每一位台灣人。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者沈繼昌／桃園報導



針對國台辦發言人朱鳳蓮暗酸台灣核酸檢測比中國準確為由，以「這位先生」稱呼衛福部長陳時中，桃園市長鄭文燦28日一早在臉書發文，「這位先生」與「那位小姐」每一位都是台灣防疫英雄；「這位先生」是台灣的衛生福利部陳時中部長，每天堅守崗位從來沒有休息，和許多醫護人員一起保護台灣每一個人，有你們在，我們會更有力量，度過疫情的難關。

鄭文燦臉書28日發文內容如下：

「這位先生，在疫情初期，去年的2月底，親自出席桃園市政府、我所主持的防疫會議；也親自視察衛生福利部桃園醫院，給醫護人員加油打氣。」

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「這位先生，從去年初，疫情開始影響台灣時，就每天堅守崗位，從來沒有休息過，希望保護每一位台灣人，讓疫情影響降到最低。」

「

這位先生，是台灣的衛生福利部陳時中部長，也是台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官，即便疫情升溫，他也不曾退縮，自始至終，都與台灣人民並肩作戰。」

▲桃園市長鄭文燦在臉書上力挺「這位先生」、「那位小姐」，每一位都是台灣防疫英雄。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

「謝謝阿中部長，和許許多多的醫護人員、防疫人員，一起保護著台灣，守護我們的健康；這位先生、這位小姐，每一位都是台灣的防疫英雄，有你們在，我們會更有力量，度過疫情的難關。」

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