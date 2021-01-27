北監春節「面對面」懇親取消　3千收容人提前與親友「空中團圓」

▲台北監獄27日舉辦電話懇親，外籍收容人透過電話提前與家人空中團圓、互訴思念之情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎疫情嚴峻影響，台北監獄今年面對面懇親活動取消辦理，為讓監所收容人紓解春節思鄉情懷，27日舉辦電話懇親活動，總計提供包括100支國內電話、8支國際電話，讓3000餘名收容人與家人提前空中團圓，互道思念之情。

位於桃園市龜山區的台北監獄今年度面對面春節懇親活動，因疫情因素取消辦理，為紓解收容人思念家人之情，在中華電信配合下，27日舉辦電話懇親活動，一早，3000餘名收容人排隊打電話，藉由電話與家人在春節前提前互道平安與訴說思念之情。

台北監獄表示，農曆春節是國人最重視節日，更是親人圍爐與團聚重要時光，感謝中華電信提供100支免費國內電話、8支國際電話讓本國籍與外籍收容人與家人聯繫，有人聲淚俱下泣訴思念之苦，也有收容人開心與妻小家人閒話家常。

▲台北監獄27日舉辦電話懇親，收容人透過電話與家人空中團圓，使用後均使用酒精消毒擦拭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

配合防疫，北監也進行相關防疫措施，收容人全程需戴口罩、入口量測體溫與手部消毒，每位收容人使用話機後均安排專人使用酒精消毒擦拭，確保防疫零破口。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►部桃20醫護搭專車...赴東北角檢疫所！暫離「抗疫戰區」隔離14天

►返台人數28日將達高峰！桃園居檢服務中心忙翻 鄭文燦加油打氣

►台鐵女車長收隔離通知 桃園衛生局：案889就醫時的接觸者