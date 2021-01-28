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就是要吃鍋貼、喝珍奶！「2020年台人最愛外送美食」排行出爐

▲▼foodpanda公開台人2020年最愛外送美食。（圖／foodpanda提供）

▲台人2020年最愛外送美食排行出爐。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2020年因受疫情影響，台人飲食習慣改變，不僅趨向於叫外送或是在家自己烹飪，以減少外出用餐接觸人群。美食外送平台「foodpanda」今（28）日也公開「2020年國人最愛外送美食」排行，無論是餐點、飲品還是湯品都是由「台味」奪冠，大部分民眾熱愛鍋貼、珍珠奶茶等美食，可以看出飽足感系列十分受歡迎。

▲▼foodpanda公開台人2020年最愛外送美食。（圖／foodpanda提供）

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▲台人最愛吃鍋貼、喝珍奶。

foodpanda統整2020年台人最愛外送美食，其中，拿下最受歡迎餐點冠軍的是鍋貼，再來依序為小火鍋、牛丼，可以觀察出台灣人口味選擇多元，不管是麵食、米食或小火鍋都有擁護者；而飲料類排行前3名分別是珍珠奶茶、豆漿、多多綠，湯品部分則是酸辣湯、玉米濃湯、貢丸湯，飲料及湯品也能看出台味還是絕大部分民眾的最愛。

另，業者根據消費者2020年的消費趨勢也觀察到台人有3大改變，包括用餐時間延後、餐點朝精緻化個人化為主以及在家下廚比例提高，而全台訂單量最高的縣市分別是新北市、台中市、桃園市，特別的是若縣市人口比例換算，花蓮下單比例可是居全台之冠。

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