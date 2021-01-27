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富王鴨肉道歉關店　Foodpanda仍力挺女外送員不撤告

▲▼台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波，外送平台官方表示，女外送員不撤告，公司方也會提供法務協助力挺到底。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

富王鴨肉店王姓小老闆日前爆發出嗆聲女外送員風波，當眾大罵「破查某」、「你毛長齊再來說話啦」引爆眾怒，事後雖開記者會 13度鞠躬道歉，但Foodpanda官方表示，女外送員至今未撤告、也未復工，但公司方會力挺，提供法務上協助不會讓女外送員獨自面對。但未來若富王東山再起，Foodpanda是否會繼續合作，Foodpanda則說「視情況評估」。

Foodpanda資深公共事務經理郭昕宜表示，富王鴨肉店一天在該平台外送單量約5、6張，但先前就發生過幾次拖單事件，罵人事件發生後，Foodpanda就已緊急聯絡找到被罵的女外送員給予協助，同時與富王鴨肉店解約，「女外送員已經跑外送大約一年左右，但坦言這件事情讓她心生恐懼，目前沒有收到她復工的消息。外送員就好比消費者，店家態度確實不妥，我們一定會協助外送夥伴。」

郭昕宜也提到，過去一年受疫情影響，台中人去年在Foodpanda的訂單總量為全台第2名，僅次於排名第1的新北市，且比2019成長近3倍。台中熱門餐點前三大的熱門餐點品項為鍋貼、甜不辣及奶茶，若是早餐排名前5名餐點為蛋餅、熱狗、薯條或薯餅、蘿蔔糕、炒麵。

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