有車禍！他揮手提醒　女騎士竟高速衝過連撞5車還問：該賠我多少

記者陳雕文／綜合報導

一名男子跟友人各騎著一輛輕檔車行經台74甲線往彰化方向，在一處盲彎看到5部機車停下，兩人停下觀察，怎料一部機車未注意路況撞了上去，男子車尾受損，其友人為了避免再有車撞上來，高舉雙手揮動，過沒幾秒果然又來了一部機車，但女騎士無視提醒，高速衝撞一旁機車後噴飛，再波及前方5部車。

▲民眾揮手提醒後車注意，卻沒想到...。（圖／黃姓騎士授權提供）

原來，當初重車會在盲彎停下，是因為前方有女騎士自摔，怎料22歲的黃姓騎士剛停車就被後方女騎士撞上，其友人見狀，決定揮手提醒後車注意，但離奇的是，迎面而來的另一位女騎士竟完全無視提醒，高速擦撞一旁的機車，再連人帶車噴飛，前方車輛通通遭殃，女騎士全身擦挫傷、手臂骨折，其餘人無大礙。

第一輛未注意路況撞上前車的女騎士年約30多歲，至於第二輛高速衝過的女騎士年約40歲，更扯的是她完全沒注意路中央站著一個人！好在指揮的熱心民眾趕緊閃開，否則後果不堪設想。

▲女騎士無視提醒直直衝！民眾趕緊閃開，而女騎士先撞到一旁的機車後連人帶車噴飛，前方車輛通通遭殃。（圖／黃姓騎士授權提供）

在聖越網路科技公司擔任經理的黃姓騎士表示，「那位阿姨（40歲騎士）有受傷，後來調解是她的家屬來談，就在我們（一共7名騎士1名乘客）正要討論責任的時候，她的家屬一開口就說，『我們要跟誰索賠？該賠我們多少』大家聽完都無言，後來行車畫面、車禍鑑定結果出爐，變成那位阿姨要賠我們所有人，賠了將近20萬吧」。

黃男將行車影像放上抖音，立刻引起網友瘋狂轉傳並留言，「神風特攻隊」、「她以為到達終點，大家在為她歡呼」、「最後一圈加速喔」、「阿姨以為你要劫色嚇個半死」、「有後續嗎？三寶飯沒吃飽」、「阿姨以為揮手是要撞下去的意思」。

▼黃姓騎士解釋，朋友揮手提醒，就是希望避免二次車禍的發生，沒想到還是躲不掉。（圖／黃姓騎士授權提供）