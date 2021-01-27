　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

有車禍！他揮手提醒　女騎士竟高速衝過連撞5車還問：該賠我多少

記者陳雕文／綜合報導

一名男子跟友人各騎著一輛輕檔車行經台74甲線往彰化方向，在一處盲彎看到5部機車停下，兩人停下觀察，怎料一部機車未注意路況撞了上去，男子車尾受損，其友人為了避免再有車撞上來，高舉雙手揮動，過沒幾秒果然又來了一部機車，但女騎士無視提醒，高速衝撞一旁機車後噴飛，再波及前方5部車。

▲▼提醒了還撞。（圖／黃姓騎士授權提供）

▲民眾揮手提醒後車注意，卻沒想到...。（圖／黃姓騎士授權提供）

原來，當初重車會在盲彎停下，是因為前方有女騎士自摔，怎料22歲的黃姓騎士剛停車就被後方女騎士撞上，其友人見狀，決定揮手提醒後車注意，但離奇的是，迎面而來的另一位女騎士竟完全無視提醒，高速擦撞一旁的機車，再連人帶車噴飛，前方車輛通通遭殃，女騎士全身擦挫傷、手臂骨折，其餘人無大礙。

第一輛未注意路況撞上前車的女騎士年約30多歲，至於第二輛高速衝過的女騎士年約40歲，更扯的是她完全沒注意路中央站著一個人！好在指揮的熱心民眾趕緊閃開，否則後果不堪設想。

▲▼提醒了還撞。（圖／黃姓騎士授權提供）

▲女騎士無視提醒直直衝！民眾趕緊閃開，而女騎士先撞到一旁的機車後連人帶車噴飛，前方車輛通通遭殃。（圖／黃姓騎士授權提供）

在聖越網路科技公司擔任經理的黃姓騎士表示，「那位阿姨（40歲騎士）有受傷，後來調解是她的家屬來談，就在我們（一共7名騎士1名乘客）正要討論責任的時候，她的家屬一開口就說，『我們要跟誰索賠？該賠我們多少』大家聽完都無言，後來行車畫面、車禍鑑定結果出爐，變成那位阿姨要賠我們所有人，賠了將近20萬吧」。

黃男將行車影像放上抖音，立刻引起網友瘋狂轉傳並留言，「神風特攻隊」、「她以為到達終點，大家在為她歡呼」、「最後一圈加速喔」、「阿姨以為你要劫色嚇個半死」、「有後續嗎？三寶飯沒吃飽」、「阿姨以為揮手是要撞下去的意思」。

▼黃姓騎士解釋，朋友揮手提醒，就是希望避免二次車禍的發生，沒想到還是躲不掉。（圖／黃姓騎士授權提供）

▲▼提醒了還撞。（圖／黃姓騎士授權提供）

ET快訊
被爆跟連勝武小三是閨蜜「陪富豪遊歐洲」　賴薇如回應了
快訊／自強號桃園驚傳死傷事故　南下北上列車單線行車
5寶爸搬家留滿屋垃圾還控「被恐嚇」　前房東大嘆：切心
印度神童才剛說「將有災難發生」　他預言：除夕前後是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「老公被男人睡了！」台北人妻抓姦崩潰　上門復仇竟愛上對方

有車禍！他揮手提醒　女騎士竟高速衝過連撞5車還問：該賠我多少

涉詐助理費300萬　潘懷宗交保低頭一語不發...博士妻挽手分2路離開

北監春節「面對面」懇親取消　3千收容人提前與親友「空中團圓」

全國首例！居檢男「落跑」撤罰10萬...他被討債集團「強押海扁」

快訊／首例！居檢男隔離一半「遭討債集團押走」　10萬罰單撤銷

快訊／北市議員潘懷宗「12年詐300萬」助理費！法官裁定200萬交保

人夫照顧重病母累癱　老婆每天在公司廁所激戰老闆：去旅館更敢叫

急需用錢！女會計「拿客戶支票償債」　1年吞公司141萬下場曝

「泰達幣」交易平台慘被破解！8神偷「一招式」海削千萬入袋

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

「老公被男人睡了！」台北人妻抓姦崩潰　上門復仇竟愛上對方

有車禍！他揮手提醒　女騎士竟高速衝過連撞5車還問：該賠我多少

涉詐助理費300萬　潘懷宗交保低頭一語不發...博士妻挽手分2路離開

北監春節「面對面」懇親取消　3千收容人提前與親友「空中團圓」

全國首例！居檢男「落跑」撤罰10萬...他被討債集團「強押海扁」

快訊／首例！居檢男隔離一半「遭討債集團押走」　10萬罰單撤銷

快訊／北市議員潘懷宗「12年詐300萬」助理費！法官裁定200萬交保

人夫照顧重病母累癱　老婆每天在公司廁所激戰老闆：去旅館更敢叫

急需用錢！女會計「拿客戶支票償債」　1年吞公司141萬下場曝

「泰達幣」交易平台慘被破解！8神偷「一招式」海削千萬入袋

「竹聯幫頭號殺手」浪子回頭！阿布入戲「砍人成殘廢」

快訊／台鐵自強號桃園驚傳「落軌死傷事故」　列車進站撞上侵入行人

陳吉仲嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」　酸大陸地大物博有許多強項

「三三化學兵群」上校指揮官率化學兵消毒　錯過兒子出生不後悔

當桃猿女團長臉書IG被灌爆　壯壯明晚直播說分明

被爆跟連勝武小三是閨蜜「陪富豪遊歐洲」　賴薇如：一路都是AA！

台南最美的風景　暖心飲料業者送愛給醫護加油打氣！

誰下令和平封院？　他翻出2003年新聞：民進黨公然歪曲歷史

15hrs暴跌10°C！冷氣團南衝抵台「返冬冰3天」　再現0°C霜凍

中女有比台女優質嗎？　內行人曝：福建女「三從四德」溫柔到不行

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

居檢男遭討債押走　撤銷10萬罰單

吵架妻拉2歲女跳海　現場心碎畫面曝

2歲女被母親拉去跳海　溺水身亡

即／基隆男喝咖啡喝到一半猝死！鄰座顧客嚇傻

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

人夫照顧重病母親累癱　老婆每天在公司廁所激戰老闆

快訊／涉詐助理費300萬元！北市議員潘懷宗遭聲押

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

不爽「幹筆大的」遭阻撓　角頭銃康讓博奕大亨陳盈助漏氣

即／國道1號6車連環撞！小客車遭2貨車夾爛1死1傷

夫妻賤賣小女兒抵債　大女兒遭買主性侵

更多熱門

相關新聞

車禍想和解卻得不到回應

車禍想和解卻得不到回應

一名網友PO文表示，自己的朋友日前發生車禍，事後想找對方和解處裡卻遲遲得不到回應，讓他相當困擾，並上傳了警局所製作的車禍事故書。許多網友看完原PO這位朋友的遭遇後，紛紛決定幫他找出當事人，結果一看到當事人姓名的欄位後全都笑翻了，直呼「是在耍我嗎？」

北宜公路「設8段區間測速」兩派掀戰

北宜公路「設8段區間測速」兩派掀戰

出車禍當事人不和解！網見名字傻眼

出車禍當事人不和解！網見名字傻眼

貨車撞山壁翻覆　1人命危搶救中

貨車撞山壁翻覆　1人命危搶救中

即／基隆男盲駕撞路旁車　急丟「虧心事」

即／基隆男盲駕撞路旁車　急丟「虧心事」

關鍵字：

提醒車禍盲彎台74甲線女騎士神風特攻

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

Keanna經紀人改口道歉了

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

點4碗肉燥飯　店家送5碗驚喊有陷阱

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面