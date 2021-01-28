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5寶爸行動打臉「愛心氾濫者」　棄嬰兒車搬新冰箱！潔哥開譙：欠盯

▲5寶爸前房東控訴，5寶爸一家人口口聲聲對外說要忙著搬家，但實際上留下滿屋子垃圾。（圖／讀者提供）

▲5寶爸前房東控訴，5寶爸一家人口口聲聲對外說要忙著搬家，但實際上留下滿屋子垃圾。（圖／讀者提供）

記者崔子柔／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）先前在臉書上開罵5寶爸是「理由伯」，當時還有網友提醒她留點口德，沒想到昨（27）日又爆出5寶爸留一屋垃圾給房東，潔哥就表示，之前還一堆愛心氾濫的人幫他講話，「他馬上用行動打臉那些人」！

台中27歲江男「5寶爸」先前因為沒有錢帶女兒看病，上網求售嬰兒車引起關注，誰知後來一系列行為讓各界紛紛收起同情心，昨日前房東也爆料5寶爸留滿屋子尿布、垃圾，當初要賣的嬰兒車也沒帶走，只把電視台主播送的冰箱從6樓搬走。

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／潔哥）

▲潔哥在臉書發文。（圖／翻攝自臉書／潔哥）

潔哥昨日就在臉書對此發文表示，之前還一堆愛心氾濫的人幫他講話，「還有叫我說話留口德的，他馬上用行動打臉那些人欸」。

潔哥認為，5寶爸的個性不會改，就是欠盯，「工作不做一定是因為領補助還比較多，這種人就是皮又懶理由一堆的理由伯」，「請強制他結紮」。

▲▼年輕爸爸賣推車籌醫藥費被罵。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲5寶爸賣推車籌醫藥費引起關注。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

潔哥也說，她心疼的還是這些小孩，不能選擇父母出生，也不能強行安置，「我才不管這對父母怎樣，我只心疼這幾個連飯吃不飽的孩子」。

▼潔哥先前就發文痛批過5寶爸。（圖／翻攝自臉書／潔哥）

▲五寶爸上班5天辭職⋯潔哥開罵了。（圖／翻攝自潔哥臉書）

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