補助錢比薪水多！網精算5寶爸月收入...嚇呆：我不想努力了

▲有網友精算「五寶爸」收入，一看才發現竟比許多人還高。（圖／記者鄧木卿翻攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

台中27歲「五寶爸」江先生，去年因平安夜沒錢讓女兒看病，上網求售嬰兒車籌醫費引發關注，許多社會資源湧入，甚至還有汽車美容業者提供工作機會，沒想到卻因「太累」，才上班5天就提出離職，選擇有工程才有工作做的防水工程，引發社會譁然，擔心只「打工」無法養1家7口。不過就有熱心網友幫五寶爸精算每月收入，一算才發現整個月的政府補助比工資還多，直呼「政府！我不想努力了！」

依據五寶爸一家7口每月領的補助，網友計算發現，5寶爸領有育兒津貼與家扶補助1萬8150元，其中包括台中市育兒津貼一名兒童補助3500元，扣除老大、老二已超過4歲，五寶爸還有的3個孩子可領補助共10,500元；加上家扶基金會經濟扶助每月3個兒童領有7,650元。所以五寶爸每個月光是政府補助費用就有1萬8150元，未來要是再申請低收入戶核准，又會再多6千元的補助。

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▲台中五寶爸已辭洗車廠工作。（圖／記者白珈陽攝）

另外，加上五寶爸目前還在從事的防水工程，一天工資1400元，扣掉要還給老闆的500元，若整個月扣除周休二日，22個工作日都有上班，收入大約1萬9800元。一份薪水加上補助，月收近4.5萬元，讓網友大呼難怪五寶爸不惜閃辭汽車美容業，也要空出時間去申請低收入戶資格，爭取每個月再多6千元的補助，房租也會降價變6500元。

許多網友看到五寶爸的補助金額後不禁感嘆，「難怪不怕收入減少」、「政府補助的費用，比一份薪水還高」、「難怪可以只做一份工作這麼輕鬆」。不過社會局也表示，目前尚未接收到五寶爸的申請。