5寶爸搬家留滿屋垃圾還控「被恐嚇」　前房東大嘆：太切心了

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中27歲江姓男子「五寶爸」，去年因平安夜沒錢讓女兒看病，上網求售嬰兒車籌醫藥費引發關注。事經社會資源挹注，江男一家7口搬離舊處，也找到了新工作，但他遭前房東林女指控，已搬離該處近半個月，卻留下滿屋子裝有用過的尿布的垃圾袋，屋內凌亂不堪，相當誇張。對此，江男回應是因自己與小孩都生病，身體不適無法前往，還透露遭林女恐嚇「不來清就讓你連新家都住不下去」；稍早林女出示LINE截圖證明絕無恐嚇江男之事，且她一再寬限對方退租日期，並願意讓他分期繳積欠的房租，如今卻遭江男反控，真的是「非常切心！」

▲5寶爸前房東控訴，5寶爸一家人口口聲聲對外說要忙著搬家，但實際上留下滿屋子垃圾。（圖／讀者提供）

林女表示，去年1月江男在冬夜用機車載著3個孩子跟太太來租房子，其中1個孩子在冷天竟然只包著尿布沒穿衣服，她跟先生看了相當不忍心，當晚就將房子出租給5寶爸一家，現在他不住了，考量到對方經濟狀況，欠繳的房租部分也願意讓他分期償還。

然而江男搬離該處已近半個月，竟留下滿屋子垃圾，食物、尿布，整間屋子臭氣沖天。林女無奈地說，她數度連繫江男要求將房子清乾淨，但對方先說孩子發燒要改期，後來又說孩子燙傷要送醫，各種理由都有，清理的日期也一延再延，她忍無可忍才決定出面爆料。

▲江男搬離該處已近半個月，竟留下滿屋子垃圾，食物、尿布，整間屋子臭氣沖天。（圖／讀者提供）

對此，江男表示，他與孩子真的生病了，實在走不開，目前也沒車，須等老闆從南部回來後再向他借車搬垃圾、清理舊處。江還反控，「前房東很煩，還恐嚇說要讓我新家住不下去。」

林女知悉江男此言，大喊冤枉，她出示與江男的LINE截圖，本月11日上午10時許她交代江交接屋子時，須把房子清理乾淨、帶走垃圾，至同日下午近6時，林女詢問江男「還沒搬完嗎？」，但江男直至翌日上午9時才回應「還沒」、「在找人跟我去」，並要林女「放心」，將會如期撤離。

▲▼本月11日林女提醒江男離去時須把垃圾清光，但上午10時許掛斷電話後，才在隔天說「還沒」，又要林女「放心」，答應如期撤離。（圖／前房東林姓女子提供）

但過了數天，江男還是全無動靜，林女16日再傳訊息聯繫，要江前去處理，江也允諾「我早上去」，還會委請貨車到場協助，未料到了約定時間，林女仍然等不到江男，她又再次提醒江要去清理垃圾，江則答應「會」、「好」，但至今垃圾還是堆放在屋內，已散發出臭味、引來蚊蟲。

▲▼江男多次承諾要去清理，但最後都食言，堆放在屋內的垃圾已散發出臭味、吸引蚊蟲。（圖／前房東林姓女子提供）

江男多次承諾，卻始終沒有到場處理，甚至反控遭恐嚇。林女說，她曾多次幫助江家，在江妻懷第5胎時，還曾送過尿布給他們，如今對方睜眼說瞎話，房子也變垃圾堆，她大嘆「真是真心換絕情！」