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髒叔叔「檳榔口水」抹女嬰臉！婆婆2字幫腔　她想一拳灌下去

▲▼髒叔叔「檳榔口水」塗女嬰臉！婆婆2字護航　她爆氣想一拳揍下去。（圖／資料照）

▲2018年曾有媽媽投訴，有長輩親一下，導致6個月大兒子感染皰疹，提醒家長們不可不慎。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一位年輕媽媽12日發文抱怨，女兒現在6個月大，很多親戚都愛輪流抱，但有一個叔叔每次喝醉都捏女兒的臉，多次把女兒弄哭，她都忍了下來，唯獨這次真的忍無可忍，「就是他用滿嘴吃檳榔的口水塗我女兒的臉！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，這位叔叔每次都喝得爛醉，在現場搗亂，不只一次把女兒弄哭，她看在親戚份上都忍了下來，怎料11日她跟丈夫、婆婆在忙，對方竟用滿嘴吃檳榔的口水塗女兒的臉。

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當下原PO忍無可忍，指著對方鼻子警告「你最好有點分寸！」不料婆婆立刻跳出來阻擋，「他畢竟是長輩」。原PO一聽更火大，霸氣嗆聲「要我尊重你，請你尊重我女兒」，隨後將女兒抱進房去。

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲叔叔偷塗口水在女嬰臉上，讓原PO看了再也忍無可忍。（圖／取自pixabay）

原PO說，聽到婆婆用「長輩」這個詞綁架，她就更爆氣，要不是現場大家都在忙，「我早就一拳灌下去了！」她解釋，她本來就尊重長輩，但不管是誰都應該尊重她和女兒，「不要挑戰媽媽的底線！」

許多網友看完紛紛表示，「婆婆怎麼不去給他親」、「疫情當下這樣很不妥」、「噁心死了，口水耶」、「有人敢這樣對我女兒，後果自負，版媽脾氣真好」、「長輩也要有長輩樣，不然也只是個年紀大的屁孩！」

對此，原PO也心疼表示，女兒被口水塗沒多久，「臉就起了一粒一粒紅紅的」引發網友熱議。

2017年，台灣曾發生有6個月大的嬰兒，因為經常被長輩親吻、使用大人餐具餵食，導致感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌，最後送急診住院7天。當時嬰兒媽媽也強調，「絕對要不斷跟長輩強調『不要亂親』以及『不要共用食器』的重要性！」

▼網友驚訝「怎麼可以讓他有機會抱第二次？」原PO回應是對方趁機靠近。（圖／爆怨公社）

▲▼髒叔叔「檳榔口水」抹女嬰臉！婆婆2字幫腔　她想一拳灌下去。（圖／爆怨公社）

 
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