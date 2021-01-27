潘懷宗涉詐領300萬助理費　邱毅：蔡英文祭出三招鬥垮新黨

▲潘懷宗。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新黨台北市議員潘懷宗2008年至2020年涉嫌詐領300萬元，被檢方認為有湮滅證據及勾串證人、共犯等嫌疑，27日向法官聲請羈押。法官裁定200萬交保並限制出境出海。對此，新黨黨員邱毅直指，蔡英文祭出三招鬥垮新黨。

邱毅27日在臉書表示，第一招利用新黨前主席郁慕明交棒給現任黨主席吳成典之際，放一些人以「老新黨同志」的身分，質疑郁慕明的統一路缐，引發黨內路線之爭，在這個過程裡，新任秘書長潘懷宗狀似支持該調整郁慕明路缐。

邱毅指出，第二招丟出李慶元回歸新黨這步棋，以幫助新黨在台北市議會成立黨團為餌，激起王炳忠、蘇恆等青年軍之反彈，然後再以王炳忠等人「急統」之理由解除其相關黨職，王炳忠等人正處於被司法迫害密集開庭的關鍵時刻，當然激化成枱面上的家變紛爭，在這個過程裡，秘書長潘懷宗也是站在李慶元這邊的。

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



邱毅再指，第三招以潘懷宗在台北市議會多年來詐領助理費為由，檢察官申請收押潘懷宗，此案牽扯市議員在助理薪資支付的便宜行事，嚴格來說就是「制度共業」，藍綠皆然，認真追究起來，除少數人以外，大部分人難逃司法訴追，新黨向以清廉標榜，蔡英文此招一出，自然是對已風雨飄搖中的新黨重重一擊。

邱毅認為，上述三招蔡英文玩的爐火純青，針對媒體的掌控，她先利用某偏藍媒體老板幹掉他、蔡正元、黃智賢，但即便如此，最後這家媒體還是被撤照，被迫令關門，媒體老板也成為眾矢之的的受害者。

至於國民黨，邱毅說，國民黨比較大，處理起來比較費時，但蔡英文是絕不可能放過國民黨的，《亞洲周刊》說過「蔡英文是民選獨裁、新威權」，「這個女人一路鬥爭下來，確實不簡單，比我的老對手陳水扁更加厲害，否則怎麼可能假博士可以詐騙三十多年，其鬥爭功力之高由此可見！」