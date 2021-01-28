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蔡英文FB挺「這位先生」反擊！　名嘴：總統回應層級非和國台辦鬥嘴

▲總統蔡英文於中常會前發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（27）日稱陳時中為「這位先生」，吸引總統蔡英文在臉書發文回說，陳時中是台灣防疫指揮官，並大讚他和指揮中心表現都很好，「我很支持他們」。不過，名嘴陳揮文對此卻認為，總統回應的層級應該是對應習近平，而非跟國台辦玩梗圖鬥嘴。

台灣民眾自費篩檢新冠費用約落在5千元到7千元間，相比大陸費用竟相差19倍，陳時中對此回應說，因為台灣檢測較準確。但朱鳳蓮卻批「奉勸這位先生（陳時中），還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因。」

事後，蔡英文就在臉書發文說，「這位先生」是陳時中，他是台灣的防疫指揮官。她稱讚，陳時中和指揮中心團隊，表現都很好，「我很支持他們」，相信絕大多數的台灣人民，也都會認為有他們在真好。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持記者會 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 央視）

蔡英文還貼出1張與陳時中的合照，圖片上大大寫上，「這位先生是陳時中，他是台灣的防疫指揮官。全台灣有許多防疫無名英雄，謝謝你們。」

不過，陳揮文卻發文提醒蔡英文，總統的一言一行都代表著國家，回應的層級應該是要對應習近平，而非在網路上跟國台辦玩梗圖鬥嘴。

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