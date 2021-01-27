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幸福愛集盒大手牽小手　雲林700學童快樂愛環保

▲共約700位學童收到愛心鞋盒，讓孩子在年節前感受寒冬送暖學習愛與付出珍惜感恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲共約700位學童收到愛心鞋盒，讓孩子在年節前感受寒冬送暖學習愛與付出珍惜感恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆年節將至，為關懷偏鄉孩童並宣導糖尿病預防，新北市愛的文化教育推廣協會理事長陳麗鳳，與獅子會糖尿病委員會主席紀乃正醫師與區內閣團隊，在立法委員蘇治芬台西服務處連珮伶主任與台西國小校長陳亮喨的促成下，於今（27）日辦理「環保愛偏鄉、幸福愛集盒」、送愛到偏鄉小學活動。

「幸福愛集盒」活動係財團法人快樂文化慈善教育基金會、新北市愛的文化教育推廣協會所主辦，兩會都是以人為本推廣中小學以愛與關懷教育，鼓勵品德之星、微笑天使，推動社會人士和善互動、服務人群、關懷弱勢團體，並資助經濟雙變故家庭之學生，身心及肢體障礙之學生為起點。

共贈送2000份環保禮物、圖書及文具用品，給彰化縣溪州鄉和雲林縣台西鄉共14所學校，併同給孩子祝福與勉勵卡片裝進鞋盒中，為彰化和雲林偏鄉的每個孩子傳遞一份愛，分享最美的愛心鞋盒；同時宣導甜食導致糖尿病年青化危機。

雲林台西鄉5所小學，臺西國小、崙豐國小、新興國小、泉州國小、尚德國小，共約700位學童收到愛心鞋盒，讓孩子在年節前感受寒冬送暖學習愛與付出珍惜感恩，帶來珍惜生命健康與快樂，讓學童成為熱愛生命、快樂愛環保的小尖兵。

立法委員蘇治芬表示，這份鞋盒匯集來自社會各界愛與善的力量，引涓涓環保愛心及付出善行，溫暖彰化縣溪州鄉和雲林縣台西鄉的學童，勉勵國小學童以珍惜生命、有愛分享、感恩心、歡喜付出服務，以持恆心勤勉向學、以進取心積極向上，努力追逐併實現自己的夢想。

▲共約700位學童收到愛心鞋盒，讓孩子在年節前感受寒冬送暖學習愛與付出珍惜感恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「幸福愛集盒」活動係財團法人快樂文化慈善教育基金會、新北市愛的文化教育推廣協會所主辦，兩會都是以人為本推廣中小學以愛與關懷教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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