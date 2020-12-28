這「醫」哩路好遙遠　成為壓垮偏鄉銀髮癌友的最後一根稻草

生活中心／台北報導

對大多數人來說，生病了，走幾步路或搭車幾十分鐘，到離家近的診所或醫院看醫生就好，對於偏鄉長輩而言，這卻是一段遙遠路途。居住宜蘭縣大同鄉的葉爺爺，為治療食道癌，每天回診放療、每2週住院化療，有時搭鄰居的順風車下山，但通常要自行搭乘一天僅2班車的客運，雖然離醫院約51公里，路程不算長，但沿路都是山路經常沒有位置坐，光是單程一趟，必須站著近2小時才抵達醫院，倘若下大雨又得擔心落石、坍方，長期就醫翻山越嶺、舟車勞頓，讓樂觀的爺爺也不免心力交瘁地說：「不曉得治療有沒有用？什麼時候結束？有時候好累都想說不要去了。」

為了實際瞭解偏鄉地區長輩的辛苦，公益大使林予晞從市區開車花了一個多小時到葉爺爺的家，親自接送他前往醫院，開著唯一一條下山的路，聽著葉爺爺言談之中吐露出的淡淡無奈，讓她深刻體會到，「台灣不大，但很多地方很遠，離醫院很遠，尤其是罹癌的長輩們，距離，常讓他們不得不放棄，長期的回診、追蹤及治療。生病已經很辛苦了，要面對病魔，還要面對經濟上的困境，更要忍受長途的舟車勞頓，車資更是他們的心頭痛，這些因素都會讓他們放棄長期的治療。」

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▲公益大使林予晞與偏鄉地區長輩接觸後體會到，距離常讓他們不得不放棄癌症的治療。（圖／翻攝自台灣癌症基金會《銀髮偏鄉 就醫無礙》影片）

根據107年醫療統計年報，所有疾病中，癌症病人平均門診次數最高，尤其對於正在接受化學治療或放射線治療的癌友，需每週甚至每天往返醫院就診，密集的治療對身體負荷已是一大考驗。癌症是需要高頻率穩定回診治療的疾病，以葉爺爺案例，幾乎是偏鄉地區的銀髮癌友每天或每週需面對的真實生活，他們就醫的一哩路，比你我想的還要遙遠，穩定接受治療成了一種奢求。

根據台灣癌症基金會曾做過一份「癌友就醫交通困境調查」，結果顯示，銀髮癌友比例高、就醫往返時間成本高、獨自就醫比例高，偏鄉地區普遍常見的「三高」現象；台灣醫療水準高，癌症若在確診3個月後及時治療，1年內死亡率為18%，未接受正規治療，1年內死亡率將成長3倍達55%，如能持續治療，可以穩定控制病情甚至治癒，但有近7成病友卻表示有中斷治療的想法，最大原因就在於交通不便。

▲南部、東部地區每年約新增4,000多位銀髮癌友，受高頻率回診及長途就醫的煎熬。（圖／台灣癌症基金會提供）

對銀髮癌友而言，若沒有更方便的就醫方式，不僅中斷治療機率提高，對癒後也有不利的影響。富邦人壽長期致力於「高齡關懷」，透過健康促進與社區協助的方式，期望為台灣打造樂齡社會，當發現南部及東部地區銀髮癌友，因交通不便竟高達7成的銀髮癌友萌生中斷治療的想法，2017年起率同業之先攜手台灣癌症基金會推出「銀髮偏鄉 就醫無礙」交通補助專案。針對居住於大南部、宜花東等偏鄉地區60歲以上正在治療中的弱勢癌友，住家距離醫療院所10公里以上，且每月至少回診一次，給予每名8,000元回診治療交通補助，幫助他們穩定完成療程，以利邁向康復之路。

全台每年新增10萬名以上癌症患者，其中60歲以上佔將近6成，尤其南部與東部地區每年約新增4,000多位銀髮癌友，飽受著高頻率回診以及長途就醫的煎熬。為了不讓就醫交通困境，成為壓垮銀髮癌友的一根稻草，富邦人壽與台灣癌症基金會鼓勵大家支持響應小額捐款，使此計畫的救助範圍能夠擴大，用愛心讓他們的康復「醫」哩路不再遙遠。