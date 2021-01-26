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冰箱只剩清湯與罐頭　國小男童盼過年吃熱飯菜

▲▼冰箱只剩清湯與罐頭　國小男童盼過年吃熱飯菜。（圖／中信慈善基金會提供）

圖、文／中信慈善基金會

再過不久就是農曆春節，許多爸媽開始為孩子添購新衣，規劃團圓飯。但來自單親家庭的阿民（化名），家裡餐桌上經常只有青菜、清湯，冰箱裡也僅剩罐頭和隔夜湯。他們的過年願望只想吃頓熱騰騰的年夜飯。阿民的媽媽則希望「年前能多接些零工，好幫孩子買件保暖的外套…」。

阿民很小的時候，爸爸就意外死亡，後來由媽媽獨自扶養他、姊姊與妹妹。為了扛起家庭生計，阿民的媽媽先去大廈幫人打掃，後來想增加收入，改到工地當清潔工。由於長期缺乏成長需要的營養，阿民已經國小五年級，但身形明顯比同齡孩子瘦小。有時，媽媽身上的錢只夠買兩個便當，他還會把肉夾給姊姊跟妹妹。阿民說：「爸爸不在了，我是家裡唯一的男生，要照顧這個家。」

根據2020年「點燃生命之火」調查發現，臺灣偏鄉孩童中，有近50%希望能吃到年菜，75%很開心收到年菜且有過年感覺。收到年菜後，有近半數表示，吃到很多平常沒吃過的東西，而這些食物包括雞湯、海鮮和豬肉等生鮮食材；心願部分，有67%的孩子許下「希望疫情趕快過去，爸爸媽媽能恢復穩定工作」，顯示今年有許多弱勢家庭正面臨困難。

阿民是臺灣偏鄉孩童的生活縮影之一，「點燃生命之火」邀請民眾幫助他們度過溫暖的好年。捐款2,500元可認購一組年夜飯，捐款3,000元讓孩子有紅包和年夜飯。

郵政劃撥捐款帳號：財團法人中國信託慈善基金會／19933384，或請上中信慈善基金會官網查詢：https://www.ctbcfoundation.org/donate/index.aspx 。

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