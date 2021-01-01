全台偏鄉學童花東佔近兩成！　壽險業者做公益愛心不落人後

▲遠雄人壽率領志工團及國際紙雕藝術家鍾凱翔遠赴花蓮瑞美國小，以生命教育及紙藝實作鼓舞偏校學童，打造沒在怕的自信。（圖／遠雄人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

據統計，全台有超過11萬名偏鄉學童，花東地區就佔近2成，遠雄人壽、國泰人壽寒冬送暖，公益愛心不落人後。

遠雄人壽日前「藝」助台東寧埔國小及花蓮瑞美國小學童一學年課輔經費，聘任專、兼任教師指導音樂、藝術等科目，讓孩子藉由多元學習探索天賦、發掘興趣，以課輔教育和志工陪伴解決城鄉教育資源不均、偏鄉人口外移、孩子陪伴需求等根本問題。



「遠雄愛不落 偏鄉關懷計畫」在遠雄人壽志工團合力運作下，除攜手喜憨兒基金會挹注14所花蓮偏鄉小學、3,200份身障者手製餐盒，供應790位偏鄉學童營養所需，由總經理趙學欣親率志工團前進花蓮東里國小暖心陪伴偏校學童，並號召全台微時志工進行公益串連，400位內外勤同仁利用工作之餘完成一張張的祝福彩繪，並集結成獻愛影片，跨距無界傳達對孩子們的關愛。

遠雄人壽指出，花東偏校因幅員遼闊、資源不易到達，不僅藝術或音樂等專任師資較為缺乏，且近半數偏鄉學童於隔代教養中成長，父母多無暇分身孩子的課後照護與學習，相較於大城市的孩子擁課後多元學習機會，其創造力較受侷限；期盼透過志工團走入偏校，帶領那些在環境挑戰下，仍努力實踐理想並走出自己的道路的學童們，啟動對生命及學習的熱忱，打造自信、以正向態度「贏」向未來。



總經理趙學欣表示，歷經疫情及現實許多挑戰，仍堅定且持續扶助社會弱勢，並將人力和資源從都市送進偏鄉，為的就是實現對孩子的承諾，課輔贊助將繼續陪伴花東學童成長，以教育翻轉偏鄉困境，鼓勵孩子們自信面對各種挑戰。

國泰自2002年起展開寒冬送暖活動，國泰人壽總經理劉上旗日前帶領主管及志工，頂著寒風冒著細雨前往宜蘭縣南澳鄉金岳村運動場，與東澳、南澳、蓬萊、金岳、金洋、澳花、碧候、武塔等八所學校。

劉上旗表示，國泰長期遵循國際ESG規範，而且將永續精神內化，全面落實在企業營運管理上，尤其在社會這個面向，國泰已累積40年的慈善公益經驗。每年舉辦的寒冬送暖活動，除了提供物品資助，也期望能喚起大眾對偏鄉子弟的關注；也希望小朋友們快樂的學習、快樂的成長，將來行有餘力時可以幫助別人，回饋社會，形成善的循環。