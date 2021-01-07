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王美花南下雲林參訪褒忠產業園區　啟動在即預估增加產值396億

▲濟部長王美花今(7)日上午南下雲林，在立法委員蘇治芬、工業局長呂正華、經濟部工業局中區工業區管理處雲瑞龍執行長、台等人陪同下參訪褒忠循環經濟產業園區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲濟部長王美花關切進度，褒忠經濟產業園區將於2021年2月提送環保署審查，2021年6月底完成園區設置，2021年底開發且同步設廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

經濟部長王美花7日上午南下雲林，在立法委員蘇治芬、工業局長呂正華、經濟部工業局中區工業區管理處雲瑞龍執行長、台糖公司雲嘉區處張西德經理等人陪同下參訪褒忠循環經濟產業園區。未來褒忠園區將引進的產業人口數約3440人，預估增加產值約396億元，近兩百位村民到場聆聽說明會。

由於水資源日愈匱乏，立委蘇治芬強調，褒忠產業園區廠商產業製程的回收水經高級處理設備，提升水質品質，而後供給園區產商使用，是肥水不落外人田，提高園區廠商水資源的自給率，並期待褒忠產業園區能成為循環經濟的示範園區。並鼓勵雲林的鄉親子弟，加強自身專業能力，因應未來產業進駐，下一代會有更好的就業機會。

王美花指出，為配合行政院推動循環經濟方案，經濟部工業局將在雲林縣褒忠鄉建構農業科技機械產業聚落，以99.25公頃為核心發展區，希望吸引回流的台商，以雲林在地的優勢農業產業為基礎，使農業科技產業的產業效益能外溢至周邊農地，進而打造農業循環示範區。

▲濟部長王美花今(7)日上午南下雲林，在立法委員蘇治芬、工業局長呂正華、經濟部工業局中區工業區管理處雲瑞龍執行長、台等人陪同下參訪褒忠循環經濟產業園區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲濟部長王美花今(7)日上午南下雲林，在立法委員蘇治芬、工業局長呂正華、經濟部工業局中區工業區管理處雲瑞龍執行長、台等人陪同下參訪褒忠循環經濟產業園區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

工業局長呂正華說明褒忠經濟產業園區的目標，更明確勾勒產業園區的願景。未來褒忠產業園區將建構以能源、資源、水資源及燃料再利用的產業園區，初期以99.25公頃為核心區，建立起循環經濟模式，而後帶動往後的第二期計畫。王部長也強調，這個產業園區與以往不同的是，在開發的同時就開放廠商登記審查，加速推行速度。

褒忠經濟產業園區即將啟動，有將近兩百位村民到場聆聽說明會，開發計畫預計2021年2月提送內政部審查。2021年2月提送環保署審查，2021年6月底完成園區設置，2021年底開發且同步設廠。有地方人士反應有才寮大排的治水，不僅攸關附近民眾財產生命安全，也會直接影響未來產業園區的安全。立委蘇治芬也回應民眾治水的訴求，將會擇期邀水利署等單位來地方會勘。

▲濟部長王美花今(7)日上午南下雲林，在立法委員蘇治芬、工業局長呂正華、經濟部工業局中區工業區管理處雲瑞龍執行長、台等人陪同下參訪褒忠循環經濟產業園區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲褒忠經濟產業園區即將啟動，有將近兩百位村民到場聆聽說明會。（圖／記者蔡佩旻攝）

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