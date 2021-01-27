門前突現神秘符號！網紅好奇po上網　真相曝光她「嚇瘋連夜逃家」

▲加拿大的27歲網紅朱爾斯家門口出現1F的神秘符號，卻意外讓她陷入危機。（圖／翻攝自TikTok／@bby.jade_）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大的27歲網紅朱爾斯（Jade Jules）在1月12日去倒垃圾時，發現家門口被白雪覆蓋的垃圾桶上，被人畫了形似「1F」的神秘符號。她心生好奇，於是拍攝了一支短影音，並將之上傳到TikTok上，詢問粉絲是否知道這神秘符號背後的意義為何，豈料得知背後意涵後，朱爾斯卻被嚇得連夜逃家。

據英國《地鐵報》報導，在朱爾斯將影片上傳網路後，她的粉絲告訴她，這應該是當地一些不法分子留下來的標記，「1F」應該是「獨居女性」（a female alone）的象徵，因此朱爾斯現在很有可能已經是不法分子的犯罪目標之一了，因為這些犯罪分子可能認為，她很容易被搶劫或被強姦。

在了解神秘符號背後的意涵後，朱爾斯當場就嚇瘋了。她立刻打電話向警方求證，而當地警方後來也證實了粉絲所說的，「1F」確實與當地的黑幫有關，並勸她盡快撤離該處。朱爾斯得悉後，立刻與母親聯繫，母親也迅速地飛車趕來，將其帶回父母家中。

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