　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普極可能「安全下莊」躲彈劾　參院投票試水溫！僅5人倒戈

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普很可能從彈劾案中再度全身而退。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普的彈劾案下月將送交參議院投票審判，而一名共和黨參議員提案，針對彈劾是否合乎憲法進行投票，結果最後倒戈的共和黨參議員僅有5人，距離17人倒戈的過關標準還差一大截，代表川普的彈劾案很可能無疾而終。

根據CNN報導，美國共和黨籍參員保羅（Sen. Rand Paul）當地時間26日促使參議院就「川普的彈劾審判是否符合憲法」進行投票，最終以55票合憲對45票違憲遭到否決，代表有5名共和黨人倒戈贊同民主黨，投下贊成票。

報導指出，保羅在投票後稱，此次投票既有45人願意跟他站在一起，彈劾審判已形同結束，「45人幾乎是全黨團，95%的成員認為彈劾程序違憲，如果你認為彈合缺乏正當性，那怎麼判定有罪呢？這次投票表明一切都結束了。」倒戈的共和黨人柯琳絲（Susan Collins）也表示，這是彈劾結果的跡象，川普被定罪的可能性非常小。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普是歷史上第一位被2次提出彈劾的美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，就連參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也支持保羅並投下違憲票，這意味著他同意彈核前總統的合法性與正當性存在問題。據報導，民主黨領導的眾議院已經投票彈劾川普，指控他煽動選民叛亂、襲擊國會山莊，造成多人死亡，但若要將川普定罪還須3分之2的參議員同意，門檻非常高。

據本站先前報導，參議院預計在2月9日展開川普彈劾案的審理，屆時共100位的參議院將會以「陪審員」的角色展開決議，民主黨將會需要至少17名共和黨參議員的同意，才能通過進入到遞交總統拜登簽署的程序。若最終確認川普遭彈劾，將會讓川普永遠失去再次競選總統的資格。

更多相關新聞
►拜登坦承：川普彈劾案應該不會過！　17共和黨人倒戈太難
►美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力
►杜特蒂不願「公開接種疫苗」　超害羞原因曝光

更多【美國新總統上任】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
泰王要立第2王后！貴妃破例上位　公主勸阻被放狗打斷腿
高雄男63瓶汽油「排列火線」　開門見堂妹再點火活活燒死她
女車長去過平鎮某醫院接隔離單！台鐵百人自主健康管理
拜託記者問指揮中心「這重要問題」　前台大醫：求你們了
快訊／部桃院內感染擴大隔離　蔡英文下午首次上火線發表談話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度農民闖紅堡…拖拉機車隊「共和日」佔德里！　暴力衝突釀1死

泰王要立第2王后！貴妃破例上位成功　公主勸阻反被「放狗打斷腿」

南韓新冠疫情又拉警報！基督寄宿學校成「防疫毒瘤」...日增559例

川普極可能「安全下莊」躲彈劾　參院投票試水溫！僅5人倒戈

梅克爾重批中國隱匿疫情！　嗆多邊主義除了合作「更要透明」

拜登下令打擊「亞裔歧視」仇外心態　譴責疫情以來的嚴重種族攻擊

澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

高僧寵物狗前世是貴族　300村民捧「古代童照」出席葬禮

保全駭進200人監視器！　偷窺正妹裸體做愛判刑

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

印度農民闖紅堡…拖拉機車隊「共和日」佔德里！　暴力衝突釀1死

泰王要立第2王后！貴妃破例上位成功　公主勸阻反被「放狗打斷腿」

南韓新冠疫情又拉警報！基督寄宿學校成「防疫毒瘤」...日增559例

川普極可能「安全下莊」躲彈劾　參院投票試水溫！僅5人倒戈

梅克爾重批中國隱匿疫情！　嗆多邊主義除了合作「更要透明」

拜登下令打擊「亞裔歧視」仇外心態　譴責疫情以來的嚴重種族攻擊

澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

高僧寵物狗前世是貴族　300村民捧「古代童照」出席葬禮

保全駭進200人監視器！　偷窺正妹裸體做愛判刑

台北電玩展「場內容留上限8000人」　北市要求「出多少進多少」

北榮醫赴部桃聊八卦被漏匡？　院方怒駁斥：是支援看診，現隔離中

搶票預備！高鐵228連假「加開102班車」　1/29開放訂票

因應部桃院內感染疫情　台南36家醫院、103家護理機構全面禁止探病

台南破獲「媽媽車手團」　6女「兼差貼補家用」領黑心錢逾2千萬

撿發票回家！妻見「4字」怒質問：這麼巧？　他嚇慘真的不敢了

屏東毒蟲吸毒後無照駕車連環撞4機車　賠350萬換5年緩刑

1月份CCI上揚　物價、投資股市上升最多

杜絕萊豬流入風險！　陸方宣布「全面禁止」台灣肉製品輸入

失戀男大鬧超商！突走向男店員「捧臉吻下去」　顧客集體僵硬

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

快訊／全球新冠確診超過1億例

帥男想當黑色外星人　整形後遺症曝

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

英國紀錄片讚台灣防疫！當地學者：準備了20年

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

杜特蒂不願公開接種疫苗　超害羞原因曝光

駭進200名客戶監視器！保全人員挑正妹偷窺

美重返世衛！譚德塞任滿「秘書長選舉」是關鍵

1年迅速感染1億人！譚德塞嘆：數字會使人麻木

英病故數破10萬　首相強生：我負全責

脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡

即／日本傳「緊急事態宣言」延長至2月底

更多熱門

相關新聞

拜登下令美府打擊「亞裔歧視」等仇外心態

拜登下令美府打擊「亞裔歧視」等仇外心態

美國總統拜登今天簽署備忘錄，指示聯邦機構打擊日益抬頭的仇外心態，特別是在新冠肺炎疫情大流行之際，許多亞裔美國人與太平洋島國民眾遭到仇視，「這是不能接受的」。

美國會警察首道歉！　眾院曝出調結果

美國會警察首道歉！　眾院曝出調結果

美國東岸大斷網！亞馬遜Google等受影響

美國東岸大斷網！亞馬遜Google等受影響

美重返世衛！譚德塞任滿「秘書長選舉」是關鍵

美重返世衛！譚德塞任滿「秘書長選舉」是關鍵

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

關鍵字：

美國前總統川普彈劾民主黨共和黨試水溫北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

Keanna經紀人改口道歉了

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

台北若「1000例本土確診」將停班課

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

高中生賣腎買iPhone　10年後媽媽崩潰

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面