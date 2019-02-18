英國岩洞內發現大量神秘「女巫符號」　推測為17世紀產物

▲沃克索普岩洞內有大量「女巫符號」。（圖／取自沃克索普岩洞官網）



國際中心／綜合報導

英國中部諾丁漢郡的沃克索普岩洞（Creswell Crags）日前有ㄖˊ在洞內的岩壁中發現大量的神秘符號，引發熱議。事實上，在此之前這些符號一直被認為是普通塗鴉，直到近日才被證實，是17、18世紀用來驅邪的「女巫符號」，用來驅除來自陰間的惡靈。

根據BBC報導，這些符號與中世紀教堂和房屋內出現的入口、玄關、窗戶以及壁爐上的驅邪符號吻合。薩莫賽特郡的岩洞內也曾發現大量的「女巫符號」，但當時僅有57個，而沃克索普岩洞卻有上百個。萊斯特大學的博士飛恩（Alison Fearn）表示，這是有史以來，英國在同一地點發現最大量的「女巫符號」。

這些符號大部分由「VV」與「PM」兩個字組成，代表祈求聖母瑪利亞賜予平安，此外也有大量的對角線或是像迷宮一樣的線條。而這樣的發現是在海莉克拉克（Hayley Clark）和艾德瓦特斯（Ed Waters）在一次洞穴之旅中發現的，從那之後學者就一直進行研究，如今終於能確定，這些符號是具有歷史意義的「驅邪標誌」。