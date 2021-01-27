川普彈劾案審理主持人雷希身體不適　送醫院接受檢查

▲高齡80歲的雷希，是目前最年長的參議員之一。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

針對前總統川普的彈劾案文件已於周一(25日)提交至參議院，並且定於2月8日開審、由參議院臨時議長、民主黨籍的雷希(Patrick Leahy)主持審理。不過，高齡80歲的雷希26日因身體不適，曾短暫前往醫院接受檢查，數小時後才結束醫療評估離開。

雷希發言人在聲明中說：「參議員雷希當晚在他的國會辦公室時一度感到身體不適。為謹慎起見，國會的主治醫師建議將雷希送往當地醫院檢查。」之後，雷希被送往喬治華盛頓大學醫院，並在接受了「徹底檢查」後才離開。

發言人表示，雷希「仍期待重返工作崗位」。在此之前，雷希已接種了兩劑新冠疫苗，目前還不清楚他是因為何種疾病導致身體不適。據《紐約時報》報導，雷希為美國總統第三順位繼任者。他是最年長的參議員之一、從1975年起迄今一直都待在參議院。

今年1月6日，大批川普支持者衝破警方封鎖線，闖進國會大廈，導致正在進行中的總統選舉結果認證過程被迫中斷。13日，眾議院通過一項針對總統川普的彈劾條款，指控他「煽動叛亂」。25日，眾議院向參議院送交彈劾文件。啟動了彈劾案的審理程序。

參議院將在2月8日起開始審理。 目前民主、共和兩黨在參議院各有50個席次，這意味著彈劾案若要通過，需要有17名共和黨參議員「倒戈」才行。