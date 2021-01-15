稱「應總統之邀」到華府遊行　「牛角哥」尋求川普特赦

▲因為以奇特裝扮參與攻佔國會山莊，一夕成名的「牛角哥」錢斯利。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國《野獸日報》(Daily Beast)網站周四(14日)報導，一周前自首曾參與攻佔國會山莊事件的「牛角哥」錢斯利（Jacob Anthony Chansley，又名Jake Angeli)，目前正在尋求總統川普特赦。在此之前，錢斯利曾表示自己是 「應總統之邀」來到華盛頓參與活動。

報導引述錢斯利的律師沃金斯(Albert Watkins)的話說， 他的當事人是「接受了總統的邀請，從賓夕法尼亞大道上一路走到國會山 莊。」

沃金斯說：「鑑於錢斯利先生平和與守法的表現，總統先生赦免他和其他志同道合的和平人士，是完全恰當並且高尚的，他們是接受了總統的邀請，並且帶著高尚的動機來到國會山莊。」

之前報導，在6日當天爆發的攻佔國會山莊騷亂中，參與騷亂事件的錢斯利當時赤裸上身，頭戴牛角及皮帽，臉上塗著紅、白、藍三色(美國國旗顏色)油彩料，並高舉一根綁著美國國旗的長矛。這張照片當時在網路上被瘋傳，也讓被部分媒體戲稱為「牛角哥」的他一夕爆紅。

錢利斯事後向聯邦調查局(FBI)「自首」，9日被捕。他被控「明知在未經合法授權的情況下，進入或停留在任何受到限制入內的建築或場地內，以及暴力進入國會大廈，並在國會大廈內行為不檢」。