快訊／立法院1職員1助理「居家隔離」　游錫堃回應了

▲立法院委員研究大樓（立委林俊憲辦公室所在大樓）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，衛福部24日起擴大回溯居家隔離對象，人數達5000人，立法院一名收發室女員工，因其家人曾赴部桃，實施自我管理，另有一名立委國會辦公室助理也曾赴部桃，被匡列居家隔離。對此，立法院長游錫堃今（27日）受訪表示，無論如何，都是採取最嚴謹的態度執行，「該隔離就隔離」。

游錫堃表示，現在立法院兩位接觸過桃園醫院的，都已經採取隔離措施，身體狀況都良好，目前沒有問題，無論如何，都是採取最嚴謹的態度執行，「該隔離就隔離」。

關於立法院消毒的措施，游錫堃指出，這方面總務處做的很好，朝野協商的地點也移至紅樓302室，這邊空間比較寬敞，會在兼顧抗疫的情況下，通過總預算。

林俊憲辦公室指出，本辦公室一名助理同仁曾於1月11日至1月22日期間至部桃醫照顧住院家屬，該助理於24日晚間指揮中心宣布擴大隔離範圍後，便向辦公室主動通報符合居家隔離身份，開始自主隔離。

林俊憲辦公室表示，已於接獲消息後進行消毒作業，並通報立法院人事處，全力配合指揮中心作業。該同仁每日皆有自主量測體溫回報辦公室，目前一切正常。

另外，立法院稍早前也傳出一名收發室女員工，因同住家人曾去部桃看病，週末已開始自主健康管理，目前被匡列居家隔離，健康狀況良好。

根據防疫指揮中心規定，1月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，因此一次匡列居家隔離人數達5千人，是疫情以來最多的一次。