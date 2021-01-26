國發基金投資東貝光電1.04億疑踩雷　立院決議成立調閱小組

▲立法院臨時會朝野協商會場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院朝野協商26日處理中央政府總預算案，在處理國發會所屬預算時，國民黨團質疑國發基金108年投資東貝光電1.4億元踩雷，經朝野激烈討論後，決議國發基金1個月提出調查報告；各黨團同意下會期於經濟委員會成立「國發基金投資東貝光電案調閱專案小組」。

國發基金於2019年投資東貝光電1億450萬元，但東貝公司股票在2020年底下市，投資過程引發國民黨立委質疑。

對此，國民黨團提案凍結2成國發會的績效管理預算，待向經濟委員會提出專案報告，經同意後始得動支。立委費鴻泰質疑，國發基金委託的勤業眾信會計師事務所進行財務盡職調查，事先已經警示東貝財務有問題，但國發基金仍硬幹，國發基金投資的1.4億元，是否被東貝光電拿去還貸款？

國民黨團總召林為洲表示，東貝並非新創公司，國發會當初修改遊戲規則讓該投資案，2019年東貝公司快倒的時候，國發基金才去投資，根本是拿錢協助東貝處理銀行貸款，違背國發基金的立意，呼籲立法院成立調閱小組調查。

經朝野激烈討論後，立法院長游錫堃建議以主決議方式處理，朝野皆同意，要求國發基金於一個月內就東貝光電公司投資案之程序、投資管理與內部稽核作業，提出報告送至立法院，此外，下會期於經濟委員會成立「國發基金投資東貝光電案調閱專案小組」。

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