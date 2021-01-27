桃園1家5口被隔離　95歲中風老父等不到醫生！兒怨「被國家遺棄」

▲部桃20日撤離院內病患，僅136人留院隔離。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

部立桃園醫院群聚案已累積15人確診，指揮中心目前匡列隔離人數達3262人，桃園一名95歲老翁近日中風前往就醫，一家5口全被隔離，其兒也納悶隔離12天，完全沒有醫生來醫治父親，感覺「像被國家遺棄」。

根據《三立新聞網》報導，桃園95歲老翁8日突然小中風，緊急送往部桃治療，其他家屬也接連前來探病，15號傍晚就突然被要求「原地隔離」，還是透過手機看新聞才知道是因為院內有醫護感染，老翁及其兒子就被安排到醫療大樓10樓隔離。

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老翁兒子透露，他妹妹、弟弟、姪子因為有來探病，現在全都在隔離，目前隔離12天，「都沒有醫生來照顧爸爸」，向護理師詢問也未果，讓他質疑桃醫的人力是否足夠，眼看再2天就要隔離結束，「出院也不是，不出院也不是」，也不知道後續要前往何處，感覺「像被國家遺棄」。

▲部桃群聚案爆發，仍有確診者感染源未知。（圖／記者林敬旻攝）

老翁兒子表示，都快過年了，現在卻一家這麼多人都在隔離，也讓其他親友天天提心吊膽，目前他和父親都已經做過2次採檢，有收到要採第3次的通知，「老婆跟女兒也都擔心得哭了好幾次」。

因為部桃12A出院確診個案仍找不到其感染源，該科包括主治醫師全數集中隔離，僅由護理師留守。陳時中先前指出，部桃目前有136位病人留院，醫療人力沒問題，如果有任何照顧需求可向醫院反映，將協助做最好的安排。