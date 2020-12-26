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社會 社會焦點 保障人權

人妻喝下咖啡變「行屍」暈4天！同事神救援　下體竟驗出主管口水

▲女性,穿搭,咖啡。（圖／unsplash）

▲小蓁喝下主管請的咖啡後，隨即不省人事....（示意圖／取自unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園某中醫診所一名張姓主任2017年覬覦女會計美色，在咖啡中下藥性侵對方，隨後刪除診監視器畫面。本以為神不知鬼不覺，怎料藥效疑似過猛，導致女會計對答、反應猶如「行屍」，很快引起同事注意，將人拉到醫院驗傷，結果下體驗出張男唾液，全案曝光。事後，張不滿須賠償129萬元，8日上訴高院遭駁回，不得上訴。

判決書指出，小蓁（化名）是一名人妻，婚後育有2子，但為了貼補家計，白天在某手機大廠上班，下班後到中醫診所兼職當會計。2017年11月9日晚上，她在診所整理文件，收下張男請客的超商咖啡，怎料喝下後很快失去意識。

隔天早上8點多，張男開車將小蓁載到摩鐵性侵，再將人送回家。接下來一連4天，小蓁神情恍惚、反應遲滯，終日昏昏沉沉，無法與他人對答如流，連騎車都東倒西歪，猶如行屍走肉。

11月13日，同事察覺小蓁情況詭異，看起來暈暈沉沉、不太正常，好像瘋子，忍不住問了一句「妳是怎樣？」小蓁回答「我也不知道，自從星期四打工那邊喝一杯老闆請的喀費後，就什麼事情都忘記了…」

同事察覺情況不對勁，立刻拉著人去報警驗傷，沒想到體內竟驗出高濃度的安眠藥與鎮定劑，相當於當晚吞下2mg安眠藥錠53顆至426顆不等，而且下體還有他人唾液，後經DNA比對，果真為張男所有。

警方第一次做筆錄時，張男否認犯案，警員坦白地說「你不承認就算了，畢竟案件證據蠻完備的」。張男一聽很緊張，立刻約承辦員警抽菸，還問「遇到這種事情該怎麼辦？」

當時警員翻了翻法條，苦口婆心地說，「你這個會判很重，盡量態度好一點，去跟被害人和解，看法官能不能判輕一點。」

▲警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張男曾約承辦員警抽菸，私下求救「我該怎麼辦？」（示意圖／Pixabay）

張男一聽，立刻在第二次筆錄時坦承犯案，稱自己將小蓁載到摩鐵性侵，完事後先把人送回家，再回診所刪除監視器畫面。至於小蓁出現的種種症狀，他也坦言「我沒想到會這麼嚴重，本以為她很快就可以恢復。」

刑事部分，桃園地院審理後，一審依以藥劑強制性交罪，判處張男10年徒刑。張男不服上訴，去年11月遭高院駁回，目前上訴最高院審理中。

民事部分，小蓁求償8個月無法兼職的12萬薪資損失、200萬精神撫慰金。桃園地院審理後，合計判賠129萬元。不過，張男不服上訴，辯稱女方陰道內沒有測得他的前列腺液抗原，不能證明他曾以性器性侵，加上小蓁曾說過「工作壓力大」打算放棄兼職，所以無法兼職與他無關。

另外，張男還找來診所內一名女職員作證，在庭上改口稱自己從未買過咖啡，也未曾載小蓁去摩鐵，或在診所內獨處。不過，女職員證詞漏洞百出，供述前後不一，警方調閱位置，發現她當天根本不在現場。女職員眼見鐵證如山，最後只好承認，「他（張男）叫我做偽證，把事情往小蓁身上推」。

高院認為，張男無法解釋女方下體為何有他的唾液，筆錄時也坦承無套性交，無前列腺液可能是體外射精或性功能障礙；如果沒有犯案、問心無愧，又何須指使與本事不相干的女職員作偽證？

高院指出，張男曾傳訊給小蓁「妳可以接我的電話嗎？我要對妳坦承，認錯，悔過，給我一個機會好嗎？」加上警方沿線調閱監視器、基地台訊號，確認張男有買咖啡、載人去摩鐵，可見性侵屬實，因此原審判賠129萬元並無不當，本月8日駁回上訴，全案確定。

▼桃園地方法院一審判賠129萬元，高院認為判決並無不當，8日駁回上訴。（圖／記者楊淑媛攝）

▲詐欺犯企圖脫逃，遭桃園地方法院女書記官聯手法警制伏。（圖／記者楊淑媛攝）

 
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