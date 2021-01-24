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社會 社會焦點 保障人權

請姊姊裝攝影機拍到小王！姊弟聯手抓姦「反遭妻提告」結局曝

▲桃園市某所升大學補習班林姓班主任，遭指控在女廁天花板裝設針孔偷拍女學生如廁，檢方查出其偷拍檔案硬碟影片多達40G，受害女學生至少逾百人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲呂姓男子在妻子所有的套房內偷裝監視器抓姦，不料遭妻反控侵犯隱私，最後遭處有期徒刑3月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

呂姓男子因懷疑林姓妻子在外有小王，為了抓到通姦行為，他竟與自己的姊姊聯手，潛入老婆所有的套房偷裝攝影機，最後雖然真的拍到了偷吃證據，但他與姊姊反遭妻子控訴違反通訊保障及監察法；案經法院審理，呂男與姊姊皆被判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，並須服勞役40小時。仍可上訴。

呂男及林姓妻子在新北市共同購買了一間套房，名字登記在林女名下，不過因2人未住在此，遂將套房委託從事房仲業的呂姊幫忙銷售，故除林女外，呂姊也持有該房屋的鑰匙。

呂男2018年間因懷疑老婆有染、時常把小王帶去套房發生通姦行為，為了能抓到證據，他竟指使姊姊1月20日潛入套房，在屋內流理台廚上方的天花板間安裝錄影機，竊錄林女在房內的非公開言論及活動，以此方式違法監察林女。雖然事後呂男真的拍到了妻子偷吃的畫面，但卻遭妻反過來提告侵犯個人隱私。

法庭上呂男辯稱，因先前發現屋內明明沒住人卻有使用過的痕跡，所以才請姊姊到屋內裝設錄影機，想確認是否有不明人士在使用；呂姊則喊冤稱，自己是在屋主（弟弟）的同意下入內裝設錄影機，堅稱沒有違反通訊保障及監察法的規定。

新北地院審理時認為，呂男雖然是套房的使用權人，但未經過林女同意、甚至未告知林女的前提下，擅自裝設錄影機就屬違法監察他人通訊的事實，故不採信其卸責之詞，最後依「違法監察他人通訊罪」判處2人各有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年機會，但需服勞役40小時。

案經呂男及呂姊上訴高等法院，呂男表示他裝攝影機僅是為了抓姦，行使自己配偶權的權利；但高院法官認為，就算雙方為夫妻關係，有無隱私的合理期待，不過一旦有一方主張遭他方侵害隱私或生活私密領域受侵擾時，就屬違法，審結駁回上訴。全案仍可上訴。

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