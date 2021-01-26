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「部桃+就職邀請函」綠營兩頭燒　張惇涵：峰迴路轉一定會看見陽光

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者陶本和攝）

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者陶本和攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對部桃醫群聚感染風波以及駐美代表蕭美琴參加美國總統就職大典等議題，總統府發言人張惇涵26日表示，請不要見不得台灣好，峰迴路轉一定會看見陽光，過去一年，台灣是世界的那道光，相信未來也會是。

張惇涵以「請不要見不得台灣好」為題在臉書發文。他開頭寫道昨日與總統蔡英文視導「陽明山嵩山雷達站」，明白無論何時，都有一群國軍弟兄姊妹遠在「抬起頭都看不見他們的地方」，用雷達看護著國土，用拚勁守護著台灣。

對比國軍辛勤的付出，張惇涵認為防疫英雄們也一樣，在大家沒注意的各個角落，對抗看不見的病毒；但他感嘆，從部桃疫情發生，到指揮中心宣布擴大回溯5千名接觸對象，封院、封城、鎖國這類從去年談到現在的話題不斷地被拿出來談，「這一整年下來，有一群可靠的防疫英雄們，讓台灣很好，現在，每個人同心協力，再守住一波疫情，這樣不是很好？」

接著，張惇涵提到，「桃園醫院的疫情狀況就已經讓大家不安，但不妨再想遠一點，遠在我們看不見的海外，台灣在世界各地的外交夥伴們，在全球疫情的嚴峻陰霾中，不斷試著為台灣的外交尋找突破的道路。」

他指出，一直到現在，網路上還有各種謠言哏圖，流傳蕭美琴沒有參加美總統就職大典，或者揶揄她站在哪裡。可是無論你喜不喜歡蕭美琴，事實上，她就是接受主辦單位邀請出席了，她代表的不是自己，而是代表台灣，這樣不是很好？「打擊防疫人員無益於對抗病毒，嘲諷外交人員無助於台灣走向世界。」

張惇涵強調，無論是國軍、防疫、外交，每一位努力為國家衝鋒陷陣的夥伴，都在危險且困難的挑戰中完成任務；這些人的辛苦往往不足為外人道，也正是太多不足為外人道，所以這些人多做少說，默默地幫國家做了這麼多。「對內良性競爭，對外團結一致」不是一個制式回應，而是真心的期盼；而台灣的好，是大家一起好，反過來說，台灣不好，沒有人會好；實際上，過去一年多下來更證明了，台灣的好，可以貢獻國際，讓世界一起共好。

「昨天要下山時，突然起了大霧，開了一個半小時的車程回到市區，又是陽光普照，這是陽明山的山上山下日常，其實，不也是面對防疫工作或外交挑戰的瞬息萬變日常。」張惇涵文末總結，「所以，請不要見不得台灣好，峰迴路轉一定會看見陽光，過去一年，台灣是世界的那道光，相信未來也會是」。

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