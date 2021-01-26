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桃園新人「結清22萬反悔」！婚宴前3天喊卡　餐廳改做愛心便當

記者柯沛辰／綜合報導

一對新人預計24日在桃園舉辦喜宴，但考量疫情升溫、親友到場意願低，所以21日致電餐廳希望延期。不過，餐廳表示，3天前才「喊卡」太晚了，食材人力皆已安排，要求賠償17萬食材費、5萬元訂金。新人結清款項後，隔天愈想愈不合理，認為合約上根本沒註明延期需負擔違約金，加上餐廳不願提供食材明細，決定投訴消保會。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，原先邀請的賓客大多來自外縣市，結果碰上部桃群聚爆發，不少人陸續因防疫考量、公司政策取消到場，所以他們21日向餐廳告知延期需求。但業者認為，食材已經進貨完成，若婚宴延期，對他們而言形同「取消」。

▲▼桃園新人「賠完22萬反悔」！婚宴前3天喊延期　餐廳改做愛心便當。（圖／東森新聞）

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▲桃園新人認為，餐廳不提供食材明細，也不能讓他們拿回食材，卻要求賠償食材費，實在不合理。（圖／東森新聞）

雙方協調後，新人同意賠償17萬食材費+5萬元訂金，立即將款項結清。隔天，2人愈想愈不對勁，認為賠償金額已經超出預期，餐廳卻無法提供明細、食材，也不供折抵下次消費，加上合約未註明延期需要負擔違約金，因此反悔向餐廳要求協商，雙方不歡而散。

業者解釋，新人3天前才告知延期，他們根本無法應變，而且食材和人力早已準備好，有些成本也已經消耗，更何況當初簽約早就談得清清楚楚，婚宴沒辦成就是毀約，所以收取4成食材費、5萬元訂金。不過，為了避免浪費，食材將做成愛心便當，發送給家扶中心等單位。

▲▼桃園新人「賠完22萬反悔」！婚宴前3天喊延期　餐廳改做愛心便當。（圖／東森新聞）

▲餐廳表示，整個婚宴收費約40多萬，其中食材費佔4成，如今新人臨時喊卡，他們只要求賠償食材費。（圖／東森新聞）

由於雙方各執一詞，部分細節也有出入，目前新人已投訴消保會，業者也不排除提告違約。

消保官主任邱玉霞指出，「訂金其實就是一個損害賠償的預定，那如果餐廳可以證明，他的損失其實不只有訂金，那就能透過法律上去求償。」

邱玉霞補充，衛福部有訂定婚宴訂席的定型化契約範本，如果新人必須取消婚宴，得依距離辦席日時間長短，要求業者依比例退還定金，又或著14天內無法退還等，但這個範本只有行政指導效力，沒有法規效力。

►保持溫度冬季必備

▼消保官主任邱玉霞。（圖／東森新聞）

▲▼桃園新人「賠完22萬反悔」！婚宴前3天喊延期　餐廳改做愛心便當。（圖／東森新聞）

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