拜登普丁首度通話！　「基本同意」延長新戰略武器裁減條約

▲美國總統拜登上任後首度與普丁通話。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科／華盛頓26日綜合外電報導

克里姆林宮在宣布俄羅斯總統普丁和美國總統拜登今天首度通話同時，表示兩國已就延長《新戰略武器裁減條約》（New Start）達成協議。

法新社報導，普丁今天已將延長《新戰略武器裁減條約》5年的法案提交國會。法案附註說，「2021年1月26日，俄羅斯和美國就延長這項條約簽署協議」，雙方「基本同意」延長新戰略武器裁減條約5年。

▲俄羅斯總統普丁同意延長《新戰略武器裁減條約》。（圖／路透）

New Start預定2月5日到期，這項條約限制美、俄雙方各自部署的戰略核子彈頭不得超過1550枚。

美國白宮上週說，拜登將爭取把條約延長5年。這是拜登新政府上任之初的外交重大決策之一。

法新社報導，克里姆林宮在聲明中說，普丁在電話中告訴拜登，他支持美俄關係「正常化」，這符合兩國與「整個國際社會」的利益。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在宣布這項通話時表示，主要話題包括延長《新戰略武器裁減條約》，以及面對俄羅斯持續不斷的侵略，美國「強力支持烏克蘭主權」。

莎琪說，拜登也對俄羅斯對待納瓦爾尼（Alexei Navalny）等反對派人士的方式，以及據稱是俄羅斯對美國發動的大規模網路攻擊提出關切。