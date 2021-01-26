護理師PO文訴苦…秒被「關心」！護師工會怒：部桃下封口令

▲許多第一線護理師發文訴苦。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

部立桃園醫院累積15人染疫，不少第一線醫護人員因此與家人分離，承受巨大壓力。有留守的護理人員透露，有醫護人員的家人因兒女在院內工作，而被要求「不能上班」，導致家庭經濟頓時陷入困難。此外，護師工會理事長陳玉鳳表示，部立桃園醫院下令限制醫護人員發文，甚至開始去抓PO文的人。

一名部桃兒科的護理師表示，院內大消毒後開放給同仁「留宿」休息，有些同事的父母因兒女在本院工作，被要求隔離14天不能上班，有孩子因父母在本院工作而被要求不能上學，有的同仁甚至被家人趕出家中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，由於封院沒有病人，部桃許多單位強迫護理師休假，家人也因隔離而沒收入，讓許多人家中經濟狀況停擺，陷入困境，只能無奈PO文抱怨、抒發情緒，但這一舉動卻引來院內上層關注。

▲▼陳玉鳳表示，部桃對護理師下封口令。（圖／東森新聞）



對此，陳玉鳳表示，現在只要有護理師貼文，就會被院內高層關心，「你們這些高級主管到底在幹什麼的啊？不好好解決問題，反而有時間去抓爆料的人」。

據悉，部桃院內跟護理人員公告，若同仁接到任何電話訪問，或面對攔截採訪，都需回覆「由指揮中心統一發言，現在需要忙工作」，並強調私下接受媒體採訪是違法的行為。

►保持溫度冬季必備